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【ET財經早點1分鐘】美債息11年高美滙20年高 道指曾瀉千點 夜期跌289點 阿里美股低港7%

股市 06:55 2022/06/14

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美債息11年高美滙20年高    道指曾瀉千點

美國聯儲局周四凌晨公布議息結果前，投資界對儲局大幅加息的恐懼升溫，美國10年期債息突破3.43厘，創11年來高位，美滙指數亦突破105關口，創近20年高位。

道指一度跌超過1000點，收市跌876點，標指跌近4%，在年內高位累跌22%，陷入技術性熊市。納指亦跌近半成，跌穿今年低位

G Squared Private Wealth投資總監分析認為，當聯儲局繼續施加鷹派壓力時，股市好難走高，儲局沒有辦法在不影響經濟的情況下壓低通脹。

華爾街日報：儲局或將加息0.75厘

據《華爾街日報》報道，美國聯儲局或將考慮加息四分之三厘，不過報道無引用任何具體的消息來源，僅表示官員可能重新考慮對利率的取態，因為最近多個數據顯示，通脹不僅處於高位，而且繼續推升。

今晚儲局將開始一連兩日的議息會議，儲局官員處於靜默期，無法公開發表評論。

夜期跌289點    阿里美股低港7%

夜期跌289點，退守20500關，藍籌股ADR全綫下跌，阿里巴巴美股低港股收市價7%，跌穿100港元關，美團ADR低港股4%，騰訊ADR低3%。港元兌美元滙價跌至7.85，觸及弱方兌換保證。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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