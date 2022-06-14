【美國加息】畢馬威料港銀淨息差今年難擴闊　上半年受制疫情貸款需求弱

美聯儲當地時間今日開始議息，市場料終再加息半厘。畢馬威中國香港中資金融機構主管合夥人方海雲接受本報訪問時表示，受制疫情影響，料香港銀行今年上半年會面對仍很疲弱的貸款需求，今年全年淨息差擴闊應不大，要待解封後，明年淨息差才有望因貸款需求恢復而有較大的上揚。

方海雲表示，加息周期之下，長遠而言對香港銀行是好事，利潤幅度可有所提升，但淨息差增加多少亦視乎許多因素，香港銀行流動性仍充裕，存款總額去年底以來都趨穩定而沒有大幅減少。

通關進度左右放貸 帶動息差

另一邊廂，淨息差變化亦要視乎香港和內地的疫情封控策略、何時恢復通關，以目前狀態，相信企業申請貸款會放慢，「他們（企業）不願意借，銀行審批（放貸）又很謹慎」的情況下，貸款增長料較低，但既有的存量貸款結餘，在息率上升下，亦會帶動淨息差上升，「只是今年（淨息差上升）的幅度會較低，相信息差擴闊帶來的影響要在明年才反映出來」。

他指，大型銀行因往來及儲蓄存款（CASA）比率較高，融資成本會較低，加息對大銀行會較有利；相對而言，中小型銀行、虛擬銀行CASA比率較低，它們的大部分存款都在定期存款方面，若該些銀行目前環境下再吸收存款，可能更令它們的淨息差再收窄。他認為，該些銀行能否把握加息的機遇，在於本身能否增加放貸。

另一方面，本港現有8家虛銀，未足一半提供中小企服務，方海雲認為中小企是虛銀可探索發展的服務，惟競爭對手亦包括財務公司，而開拓中小企業務與否亦取決貸款需求。

虛銀停高息搶存 遏支出增幅

此外，8家虛銀去年虧損按年擴大，對於虧損是否「見頂」，他相信需視乎個別銀行會有怎樣的策略調整、業務焦點，虛銀成本最大的是員工薪酬和利息支出，目前虛銀未有急切需要再以高息搶存款下，今年支出增幅或不如去年般高。

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記者：胡學能