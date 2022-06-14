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【2022消費券】（附詳情）消費券懶人包 想「轉會」人士必睇 一文看清6大支付工具營辦商優惠

理財智慧 02:16 2022/06/14

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2022年消費券計劃第二階段5,000元消費券將於8月7日起分期發放，支付工具營辦商新增兩家，市民如欲更改領取消費券的儲值支付工具，市民可於下周四（23日）至7月23日期間可在網上更改資料，新符合資格領取人士也可於同期內登記。

【青姐話】半生不死 等待沖喜


是次消費券計劃第二階段新增BoC Pay、PayMe from HSBC，連同原有的支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay HK，合共有6個支付工具營辦商。想更改領取消費券的儲值支付工具的人士，或新符合資格領取人士未揀好用哪款儲值支付工具，可看以下6大支付工具營辦商推出的優惠。

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【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記，詳見【下一頁

1.AlipayHK

AlipayHK作為去年最多市民選取消費券的電子錢包，為了答謝用戶和商戶的支持，AlipayHK宣佈將推出一系列優惠回饋用戶。
獎賞一：
自動派發至AlipayHK賬戶，更會獲高達210元獎賞。首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲25元優惠，總值高達235元。

獎賞二：
消費券期間AlipayHK更會聯動200間星級商戶，向用戶推出總值港幣30億元食玩買優惠券，用戶可自行領取心水禮券使用。

AlipayHK現時經已覆蓋全港超過9成線上線下商戶，當中包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店、Apple Store、電器店、主題公園、商場、戲院、外賣平台、電商平台、旅遊平台等熱門商戶，除了消費，更提供賬單繳費、搭車等服務。AlipayHK用戶領取商戶優惠搭配消費券一起使用，可隨時隨地消費實行「折上折」。

獎賞三：
以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額，詳見【下一頁


2.滙豐PayMe


滙豐（00005）PayMe獲選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，PayMe指，已準備就緒協助香港市民領取及使用消費券。PayMe是本地開發的電子錢包，用戶人數超過270萬，將全力配合消費券的登記及發放，同時會推出總值4,000萬港元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，獎品豐富，參加者有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。

合資格香港市民可於2022年6月23日至7月23日前往消費券計劃網站 www.consumptionvoucher.gov.hk，登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。有興趣註冊PayMe個人賬戶的市民，只需本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe應用程式開設個人賬戶。

現時全港超過35,000家網上及實體商戶接受PayMe付款，當中包括本地大型電子商貿平台及社區內的小型商戶，數目持續增加，方便市民各適其適使用消費券。

滙豐亦推出了一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零售商機。合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶可享六個月0%交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈及300元獎賞。

3.WeChat Pay HK


 WeChat Pay HK指已準備就緒，全力支持及配合政府派發電子消費券，為用戶帶來流暢、高效、安全、愉悅的消費券體驗之餘，並將推出一系列「加強版」消費券加碼獎賞計劃，讓消費券增值至最大優惠化，推動全港市民積極使用消費券，攜手進一步促進本地經濟復甦，同時亦會繼續著手加強與本地商戶合作，推出更多商戶優惠以接入更多香港本地商戶，全方位照顧用戶衣食住行各方面的生活所需。
 
WeChat Pay HK將於本周陸續公佈有關新一輪消費券優惠計劃詳情，敬請密切留意WeChat Pay HK最新動向。

【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排【下一頁

 4. BoC Pay 


中銀香港 （02388）指，BoC Pay 全力支持消費券計劃，合資格市民只需於 6 月 23 日起，在 BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」並前往政府消費券電子登記平台

（www.consumptionvoucher.gov.hk）按指示登記使用 BoC Pay 收取消費券，完成登記後將會收到政府的短訊通知，即可於 8 月 7 日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入 BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。


客戶凡成功透過 BoC Pay 領取消費券，可獲100元「轉會現金賞」。由即日起至6月30 日，新客戶下載及以 BoC Pay 綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，更可獲額外68元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定 BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。


BoC Pay 搜羅全城商戶優惠，市民通過 BoC Pay 使用消費券，可享總值超過15,000元商戶優惠，合作伙伴包括麥當勞、屈臣氏、星巴克、美心西餅、東海堂、實惠、馬拉松、中石化、OpenRice、YOHO 友和及 Ztore 士多等實體及網上商戶，涵蓋衣、食、住、行各個範疇。此外，BoC Pay 將推出一系列超級優惠，包括以超低價
選購人氣電子產品等，並將有更多商戶消費優惠，詳情將陸續公佈。


5.Tap & Go


香港電訊（06823）HKT Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」手機錢包宣佈推出2022年（第二階段）消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶3以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值港幣2,055元）及「Edan收藏套裝」。


現有及新用戶只要以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，均可享以下獨家激賞：


第1激：Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值2,055元）


Tap & Go「拍住賞」x Edan：限定csl 5G體驗包4內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共100,000份，先到先得，送完即止。


第2激：組隊Happy Share「Edan收藏套裝」


現有及新用戶3推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得，送完即止。

【2022消費券】Tap&Go「拍住賞」推逾10萬份獎賞　現有及新用戶可專享csl 5G體驗包及「Edan收藏套裝」，詳見【下一頁
 
有關第1激及第2激獎賞詳情，請瀏覽https://cvs.tapngo.com.hk/chi/phase2-campaign.html

 6.八達通


八達通卡有限公司（八達通）將於周二（14日）舉行發布會，公布新一輪消費券計劃（第二階段）相關的推廣優惠，讓使用八達通領取消費券的全港市民獲得更多豐富的獎賞。

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記者：陳詠妍

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