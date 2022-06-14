【開市9點半】環球股市恐慌急瀉　券商捧中資股成樂土？

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環球股市一齊下跌，不過，券商卻對中資股及美股有不同看法，一方面認為中資股最壞時間已過，可變成可分散風險的投資工具，一方面認為美股現時估值尚未反映消費需求疲弱的風險，換言之，中資股後市仍獲看好。

不過，中概股跌勢仍急，納指金龍中國指數跌6.7%，美股三大指數跌2.8%至4.7%，恒指昨跌3.4%，恒生科指昨跌4.7%。

重點新聞：

1）【大行看法】摩通資管：過去15個月困擾中資股的因素逐步消退 中資股變成可分散風險的投資工具

2）【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈 精選7隻H股精選股

3)【美股焦點】美消費信心創紀錄低 大摩、高盛：美股現估值尚未反映有關風險

4）【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證 Hibor全綫走高

5）【電子消費券2022】陳茂波：第二期消費券8月7日起分階段發放 6.23起一個月內可轉會 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

6）【日圓滙價】美元兌日圓升至135水平、每百日圓兌港元跌至5.8算 自民黨稱現非干預日圓時機

7）【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則 據指被內地監管機構要求減薪

8）【異動股｜教育股】新東方在線收市升近4成 直播10.8萬人觀看 開台3日增151萬粉絲錄逾千人幣交易額升幅

9）【電子煙】思摩爾抽升9% 內地統一電子煙交易管理平台周三起運行、市場料未來兩個月將發牌生產

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

港股ADR收市：

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美股收市情況：

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