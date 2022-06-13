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【人民幣債券基金】華夏基金（香港）推人民幣投資級別收益基金　目標年化派息率達4%

股市 22:49 2022/06/13

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【人民幣債券基金】華夏基金（香港）推人民幣投資級別收益基金　目標年化派息率達4%

華夏基金（香港）宣布推出「華夏精選人民幣投資級別收益基金」，是首隻於香港發行、以人民幣計價、跨市場、純投資級別的人民幣債券公募基金，人民幣派息份額的目標年化派息率達4%。

該公司指﹐該基金100%投資於投資級債券，維持不低於70%的人民幣比例，可靈活投資於點心債、中國境內債、境外美元債（對沖回人民幣）、以及現金及現金等價物等資產。基金底層資產為純投資級別，整體信用風險較低，具較高安全性。同時，投資組合採用多元化的配置策略，根據不同地區的經濟形勢、政策方向、利率走勢，靈活配置於不同市場、不同行業的債券資產，並適時調整。該基金亦會通過對沖工具靈活管理利率風險，在分散化投資的同時，捕捉境內外債券及全球市場的機會。該基金支持每日申贖。基金於首發期內引入中銀香港 （02388） 及南洋商業銀行作為基金的分銷商。

華夏基金（香港）行政總裁甘添表示，近年來人民幣的全球地位穩步提升，而俄烏局勢為人民幣實現彎道超車帶來契機，該公司長遠看好人民幣相關資產的前景。

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