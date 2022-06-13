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Apple（AAPL.US）即市策略　跌穿幾錢宜止蝕？

股市 19:36 2022/06/13

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Apple（AAPL.US）跌逾近4%，盤前股價續跌逾3%。Apple公布Apple Car最新進展，又有消息指今年秋季推出iPad Pro，仍Apple股價無力回暖，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析Apple即市策略，建議持貨者於132美元水平止蝕。足本分析→【按此

**通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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