Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 股市 19:36 2022/06/13 分享： 分享： Apple（AAPL.US）跌逾近4%，盤前股價續跌逾3%。Apple公布Apple Car最新進展，又有消息指今年秋季推出iPad Pro，仍Apple股價無力回暖，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析Apple即市策略，建議持貨者於132美元水平止蝕。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 今日 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 今日 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 今日 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 今日 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 你可能感興趣 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 今日 18:42 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 今日 18:24 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 12:22 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 最新專欄文章 更多 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 今日 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 今日 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 今日 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 今日 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 今日 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 科技產品 產品 減持 槓桿產品 新能源 食品 期貨 受惠股 收息股 借貸