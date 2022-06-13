【父親節優惠】答謝爸爸　SmarTone推數碼設備優惠

▲ 父親節將至，SmarTone順勢推出優惠，可以優惠價購買平板電腦、智能電話等。(資料圖片)

父親節將至，當然是要答謝爸爸無懼疫情為家庭辛勤工作，十個爸爸十個喜歡科技產品，SmarTone順勢推出一系列優惠，客戶可以優惠價購買平板電腦、智能電話等。

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即日起，客戶到SmarTone門市，無論新上台或SmarTone指定現有客戶選用5G附屬SIM咭，均可以低至$999優惠價，優先預訂Lenovo Tab M10 3rd gen 平板電腦(建議零售價$1,899)，大芒易用、屏幕色彩亮麗，兼配備雙喇叭及Dolby Atmos支援，適合爸爸打機/睇波/睇片。客戶亦可選擇以優惠價$2,999購買高階Lenovo Tab P11 5G (建議零售價$4,299)。

此外，客戶新上台選用指定服務計劃或指定現有客戶，選購Samsung Galaxy Tab S8 系列平板只需$5,888 起(建議零售價$6,888 起)，並獲贈總值高達$3,495獎賞，包括原廠書本式保護套、$500 Trade-in 回贈、ITFIT 2-in-1 頸部恆溫按摩枕、Galaxy Buds Live 無線降噪耳機或Samsung Care+兩年服務計劃。

除平板系列產品之外，於SmarTone 門市亦可以「父親節送禮折扣」換購其他手機及配件。另SmarTone 網上商店推出快閃優惠，客戶可享優惠價選購指定型號的Samsung Galaxy 系列手機，當中Samsung Galaxy S22

Ultra (256GB) 只需 $7,798 (原價$9,698) 。

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責任編輯:王浩賢