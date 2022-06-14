美漢抛落樓梯使62歲婦重傷 被捕竟獲政府賠13萬

美國西雅圖早前發生一宗可怕的襲擊案，一名40歲男子在車站多次將一名62歲婦人抛落樓梯，使女子重傷最少3條肋骨骨折。但法官其後以男子被捕後未獲應有的精神治療為由，判州政府需向男子賠償1.7萬美元（約13.3萬港元）。

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40歲男子Alexander Jay今年3月，於西雅圖的輕鐵站將一名62歲婦人抛落樓梯最少3次。雖然婦人曾經嘗試逃跑，但Jay多次跑落樓梯走到婦人倒下的位置，再將其推落樓梯。這名婦人因此重傷，鎖骨及3條肋骨骨折。

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Jay同日更在附近一個街口的巴士站再次施襲，刺傷另外一人。警方翌日在距離案發現場的位置拘捕Jay。

Jay於華盛頓州及加州曾多次被定罪，包括盜竊、出售贓物、藏有毒品等控罪。他因將62歲婦人抛落樓梯被控二級襲擊罪，但法官認為他沒有受審能力。

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法院4月判Jay需接受3個月的精神治療。但當地精神病院床位不足，Jay目前被關押在獄中，料要到8月中旬才可入院接受精神治療。

法官認為上述情況違反Jay的正當程序權利，判華盛頓州政府自5月9日起每日需向男子繳付250美元（約1,950港元）的賠償金。Jay合共料可獲賠1.7萬美元。

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責任編輯：鄭錦玲