【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素

▲ 近日美國有科學家發現，海洋塑膠垃圾可轉化成新型抗生素，更對耐抗生素的細菌菌株（antibiotic-resistant bacteria）有效果。（法新社圖）

海洋垃圾是一個嚴重的全球性問題，其中以塑膠廢物最為嚴重。近日美國有科學家發現，海洋塑膠垃圾可轉化成新型抗生素，更對耐抗生素的細菌菌株（antibiotic-resistant bacteria）有效果。

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據外國科技網站SciTech Daily報道，這項研究由斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的學生團隊進行，並於今年6月9日至13日在美國微生物學會會議上發表。



報道續指，每年預計有500萬到1,300萬公噸的塑膠污染排入海洋，當中從大型漂浮物到塑膠微粒，都能使微生物能在上面形成生態系統。因為塑膠碎片含有豐富的生物量（biomass），可成為生產抗生素的良好候選地點。



水中孵化90天 可提煉成新型抗生素



科學家表示，為了解塑膠生物圈（plastisphere）作為新型抗生素來源的潛力，他們以微生物學家Jo Handelsman的理論為基礎，分別將高、低密度的聚乙烯塑膠（常用垃圾袋類型），在斯克里普斯碼頭附近的水中孵化90天。



最後，他們將海洋塑膠分離成5種產生抗生素的細菌，當中有芽孢桿菌（Bacillus）、褐色桿菌（Phaeobacter）和弧菌（Vibrio）的菌株，並透過各種革蘭氏陽性菌（Gram-positive）和陰性目標去測試這些細菌分離物，發現以上分離物對於常用的細菌及2種耐抗生素的菌株都很有效。

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責任編輯：黃顯晴

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