  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素

科技 19:09 2022/06/13

分享：

分享：

近日美國有科學家發現，海洋塑膠垃圾可轉化成新型抗生素，更對耐抗生素的細菌菌株（antibiotic-resistant bacteria）有效果。（法新社圖）

海洋垃圾是一個嚴重的全球性問題，其中以塑膠廢物最為嚴重。近日美國有科學家發現，海洋塑膠垃圾可轉化成新型抗生素，更對耐抗生素的細菌菌株（antibiotic-resistant bacteria）有效果。

【地球保育】Google推Dynamic World數據庫　提供全球土地環境數據

【透明手機】初創Nothing確認7月12日辦發布會　透明智能手機終於登場

據外國科技網站SciTech Daily報道，這項研究由斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）的學生團隊進行，並於今年6月9日至13日在美國微生物學會會議上發表。
 
報道續指，每年預計有500萬到1,300萬公噸的塑膠污染排入海洋，當中從大型漂浮物到塑膠微粒，都能使微生物能在上面形成生態系統。因為塑膠碎片含有豐富的生物量（biomass），可成為生產抗生素的良好候選地點。
 
水中孵化90天　可提煉成新型抗生素
 
科學家表示，為了解塑膠生物圈（plastisphere）作為新型抗生素來源的潛力，他們以微生物學家Jo Handelsman的理論為基礎，分別將高、低密度的聚乙烯塑膠（常用垃圾袋類型），在斯克里普斯碼頭附近的水中孵化90天。
 
最後，他們將海洋塑膠分離成5種產生抗生素的細菌，當中有芽孢桿菌（Bacillus）、褐色桿菌（Phaeobacter）和弧菌（Vibrio）的菌株，並透過各種革蘭氏陽性菌（Gram-positive）和陰性目標去測試這些細菌分離物，發現以上分離物對於常用的細菌及2種耐抗生素的菌株都很有效。

【環保滑鼠】Razer研可回收環保滑鼠　以環保大豆油墨印刷

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
2022/05/16
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來
2022/05/18
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
2022/05/20
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
【強強聯手】Informatica引入甲骨文OCI　提供全面數據管理服務
2022/05/25
【強強聯手】Informatica引入甲骨文OCI　提供全面數據管理服務
【元宇宙】元宇宙吸引力低？　報告：60%消費者對虛擬購物毫無興趣
2022/05/31
【元宇宙】元宇宙吸引力低？　報告：60%消費者對虛擬購物毫無興趣

你可能感興趣

【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
12:00 2022/05/16
【環保能源】研究：利用水藻光合作用　為小型電子設備供電
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來
09:00 2022/05/18
【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
09:00 2022/05/20
【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來
可持續發展 海洋垃圾 生物學 污染 抗生素

下一篇文章

【自動駕駛】傳三星擊敗競爭對手　奪314億Tesla鏡頭訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架
【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架
【航天科技】Astra火箭發射失敗　NASA損失兩顆氣象衛星
【航天科技】Astra火箭發射失敗　NASA損失兩顆氣象衛星
【特朗普平台】談「國會暴亂」遭封殺？　Truth Social被批壓制言論自由
【特朗普平台】談「國會暴亂」遭封殺？　Truth Social被批壓制言論自由
【蘋果動向】蘋果成最大贏家　五類電子產品銷量奪全球首冠
【蘋果動向】蘋果成最大贏家　五類電子產品銷量奪全球首冠
【人工智能】Google研究員公開AI聊天記錄　聲稱AI已產生自我意識
【人工智能】Google研究員公開AI聊天記錄　聲稱AI已產生自我意識
【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫　上傳容量多1倍
【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫　上傳容量多1倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款