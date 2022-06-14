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Amber Heard稱無錢賠償 有錢搭私人飛機被網民鬧爆

環球社會熱點 08:05 2022/06/14

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻Amber Heard官司暫告一段落，Amber Heard聲稱自己窮到燶，無法負擔大筆賠償金及上訴費用。但有外媒拍攝到Amber Heard乘坐私人飛機前往美國紐約市，引來網民鬧爆她講大話。

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美媒早前拍攝到Amber Heard身穿綠色襯衫、黑色長褲，手持名牌手袋，上周五（10日）乘坐私人飛機由新澤西州飛往紐約市參加會議。Amber Heard抵步後，更有豪華SUV接待她與同機4人，包括她的妹妹Whitney Heard Henriquez。

Amber Heard出席完會議後再搭乘私人飛機往華盛頓，然後返回弗吉尼亞州寓所。是次為Amber Heard於尊尼狄普誹謗案敗訴後，她首次公開現身。

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Justin Bieber患罕有疾病面癱 暫停巡迴個唱休養 【下一頁】

Amber被判要向尊尼狄普賠償1,500萬美元（約1.17億港元），Amber Heard代表律師曾聲稱她無力負擔賠償。Amber Heard卻被影到乘坐私人飛機，引起網民批評。

網民質疑Amber Heard指無力支付費用，為何能手持名牌袋兼搭私人飛機，更負擔得起公關費及每月2.2萬美元（17萬港元）的豪宅租金。有網民諷刺她「又話無錢？」、「啲錢點嚟？」

另一方面，尊尼狄普與Amber Heard當年曾居住的美國洛杉磯頂層豪宅，早前亦在市場以176.5萬美元（1,377萬港元）放售。

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責任編輯：郭麗明

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