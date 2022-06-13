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【美股焦點】美消費信心創紀錄低　大摩、高盛：美股現估值尚未有關風險　

股市 18:57 2022/06/13

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美國消費信心創紀錄低位，大摩及高盛均認為，美股現估值尚未反映盈利與需求風險。

6月份密歇根大學消費者信心指數跌至紀錄低位，大摩與高盛均認為，企業盈利與消費需求疲弱，均對美股構成大量風險。不過，兩間大行對整體美股前景看法迥異，大摩料大市8月時將錄逾一成調整，高盛則預測大市年底前有一成升幅。

摩根士丹利策略師Michael Wilson指，美股的風險溢價尚未反映經濟增長風險，惟增長風險正在升溫。Wilson解釋，消費者待在家中導致需求疲弱，亦令企業盈利存在邊際壓力。他解釋，在儲局透過加息對抗通脹升溫之時，消費氣氛低迷對美股與美國經濟均屬重要風險。

與此同時，高盛以David J. Kostin為首的策略師亦認為，美股盈利預測水平仍過高，未來料被進一步下調。Kostin指出，即使標普500指數今年已出現回調，美股估值仍與谷底有一段很大的距離。上周美國公佈出乎預期地強勁的通脹數據，亦顯示儲局的通脹之戰限制了美股估值上限。

大摩料標指夏季回調逾一成

Wilson又認為，儘管消費需求與企業盈利壓力已於市場反映，企業庫存過剩的風險現在才開始於股價上反映，故重申對非必需消費品股的「減持」評級。

然而，對於整體美股後市方面，高盛與大摩持截然不同的看法。Wilson預測，即使美國成功避過衰退，標普500指數於8月中至8月底時，將由上周五的3900點回調12.8%，至3400點，並指該水平是一個較可靠的支持。Kostin則料，標普500指數將於年底前升至4300點，較現價高出一成。

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