【置業階梯】搬離居屋需套現　寧願低市價沽貨　自由市場472萬售兆禧苑兩房

居屋單位今日（13日）進行攪珠，此前居屋市場交投轉旺，惟仍有單位以低市價沽出。美聯物業梁浩文表示，屯門居屋兆禧苑兩房戶在自由市場價以472萬元易手，低市價約6%。

梁浩文表示，成交單位為屯門兆禧苑D座高層6室，實用面積415平方呎，兩房間隔。原業主原開價485萬元在自由市場放售，減價近3%，至472萬元獲承接，成交價較市價低水約6%，實用呎價11,373元。據悉，原業主由於要套現換樓，所以議價空間增加，願意以略低市價促成交易。

據了解，原業主在2013年5月斥資250萬元購入，是此轉手帳面獲利222萬元，物業升值約89%。代理補充，兆禧苑本月暫錄3宗成交。

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