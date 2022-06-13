▲ 【大行看法】摩通資管：過去15個月困擾中資股的因素逐步消退 中資股變成可分散風險的投資工具

內地疫情逐步回穩，摩根大通資產管理環球市場策略師Tilmann Galler認為，過去15個月部分影響中資股的負面因素已消退，圍封城市亦逐步解封，經濟活動陸續恢復，行業監管壓力亦紓緩，中資股現時已變成可分散風險的投資工具。

中國短線仍有不少不明朗因素

Tilmann Galler表示，內地城市重開，加上積極推廣疫苗接種，均顯示中國政府認為清零政策不能持久，中國應該要轉變為「與病毒共存」政策。

「即使中國短線仍有不少不明朗因素，但主要的負面因素，如清零政策、緊縮財政政策及嚴格監管，均是周期性因素，而非結構性因素，因此中國長線經濟前景仍穩健。」

Tilmann Galler稱，決策官員正在改變政策方向，中國正由緊縮政策逐步轉向寬鬆，中國人民銀行的角色相當關鍵，而且相對於歐美央行，人行在支持經濟上更具靈活性，相信人行會採取更多寬鬆貨幣政策行動。

高盛對中資股維持正面看法 料科網股進一步反彈【下一頁】

財政政策方面，他預期，中國政府會有更多政策支援措施，投放在鐵路、基建投資、機場投資、減稅等，而信貸增長亦見加強。

「現時中資股市盈率較歷史平均值低20%，大部分負面消息已反映在中資股上，加上部分負面因素開始消退，令中資股吸引力上升。」

Tilmann Galler指，中國股票及債券都是一個可用作分散投資的工具，因人行面對的挑戰，與歐美央行的問題並不一樣。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：【大行看法】美銀證券：對中國股票立場轉為「策略性看好」 互聯網板塊料可成為大市反彈領頭羊

相關文章：【獨家專訪】滙豐劉紹文：港股未扭轉中期下降軌、6月難越22500 大市未來數周情況決定第三季走勢