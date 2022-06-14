美國3笨賊想搶劫價值3萬貴酒 行兇後發現僅得空盒

美國德州休斯敦早前發生一宗使人哭笑不得的劫案。匪徒在店内詢問酒的價格後，以為自己搶走一樽價值4,200美元（約3.2萬港元）的貴酒。有一名疑犯亦搶走另一盒相同的酒。但數秒後就發現搶走的僅是空盒。店方透露第一樽被劫的酒僅是用作陳列的誘餌，而非真酒。

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休士頓（Houston）警方表示，3名疑犯於5月23日下午約2時，進入當地Katy Freeway地區一間酒舖。3人向店員查詢了鎖在展示櫃内一樽酒的價格，店員指這樽酒價值4,200美元，並從櫃中取出向3人展示。

其中1名男子隨即強行從職員手中搶走這樽酒，並跑出商店。而另一名疑犯亦伸手從展示櫃中取走另一盒相同的酒盒，同樣跑出商店。但該名疑犯在跑出商店時就已將酒盒放下，原來他發現酒盒只是空盒，裏面空無一物。

店方其後亦指，首樽被搶走的酒並非真酒，價值十分低。

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美國警方指，3名疑犯皆為非裔男子，1人當時身穿白色連帽衛衣、黑色短褲及白色鞋，頭戴白色帽。第二名疑犯則身穿黑色連帽衛衣、深色短褲及藍色鞋。最後一人則蓄山羊鬍，身穿黑色外套及藍色牛仔褲。

根據當地規定，任何人向警方提供重罪疑犯的信息，最多可獲5,000美元（約3.9萬港元）現金獎勵。

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責任編輯：李俊儀