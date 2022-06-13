【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排

今年度居屋及白居二於今日（13日）進行攪珠儀式，房委會表示，合共接獲逾25萬份的居屋2022申請表。是次攪珠以電腦進行，決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定出的先後次序。下一步的揀樓流程，按揭申請以及轉售安排是如何？以下將為大家整理清楚。

居屋2022首10個號碼（依次序） ： 00、47、08、11、29、16、09、72、64、36 白居二2022的首10個號碼（依次序） ： 67、83、25、54、28、12、68、30、90、23

今期居屋房委會收到約25.2萬份居屋申請表，以今期推售8,968個單位計算，超額27倍，約每28人爭一個單位，數字是2014年後復售居屋以來排第三高。今期居屋綠表及白表配額，維持4:6比例，綠表申請者為40%，白表申請者為60%。如以供應近9,000伙新居屋單位計算，綠表名額佔約 3,600 個，白表名額佔約 5,400 個。今期居屋共有7個屋苑，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、土瓜灣冠山苑，提供8,926個單位，以市值五一折定價，售價介乎124萬至531萬元。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

房委會於攪珠後會向次序較優先的申請者發信，要求他們在10個工作天內遞交填妥的「入息及資產申報表」，並提供有關證明文件進行詳細資格審查，以確定個別申請者是否符合申請資格及其最終的優先次序。申請者若逾期提交填妥的申報表及證明文件或經房委會詳細審查後確定未能符合申請資格，其申請將會被取消。

房委會在攪珠後會根據電腦以攪珠結果隨機排列的次序進行詳細審核，以確定個別申請者是否符合申請資格及確認他們的最終優先次序。目前計劃於今年第四季進行居屋2022揀樓程序。

居屋2022綠表揀樓次序： 1.受白田邨清拆影響的家庭申請者 2.受石籬中轉房屋清拆影響的合資格家庭申請者 3.「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者 4.其他家庭申請者 5.受白田邨清拆影響的一人申請者 6.受石籬中轉房屋清拆影響的合資格一人申請者 7.其他一人申請者 居屋2022白表人士揀樓次序： 1.「家有長者優先選樓計劃」的核心家庭申請者 2.其他核心家庭申請者 3.非核心家庭申請者 4.一人申請者

房委會會根據上文所列的次序，邀請各類別合資格申請者按其選樓次序選樓。受房委會已公布公屋清拆計劃影響或中轉房屋清拆計劃的家庭或一人申請者，會分別較其他綠表及所有白表類別的家庭或一人申請者優先選樓。在選樓期間，每五名出席選樓申請者的選樓次序依次為：(1)一位綠表申請者；(2)一位白表申請者；(3)一位綠表申請者；(4)一位白表申請者以及(5)一位白表申請者。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

按揭成數方面，綠表最高可按95%，即首期支付5%，而白表最高可按9成，即支付1成首期。綠表及白表的按揭年期同為25年。按揭利率（P按），年利率需參考居屋2022的利率，按揭利率以最優惠的利率計算，年息最高為有關銀行或財務機構所定的最優惠利率減半厘，目前年利率為2.5%，可以轉按並同時延長還款期。

房委會宣佈將會收緊資助房屋的轉售限制，延長轉讓限制期限，防止短期投機。 於首5年轉讓者，無須補地價，需在居屋市場以不高於原價向房委會提名的買家出售；於第6至15年轉讓者，無須補地價，自行定價出售在居屋第二市場出售；於15年後轉讓者，需補地價後在公開市場出售單位。如買家需以按揭貸款購買單位，須另支付於土地註冊處登記按揭契據的註冊費；及貸款銀行或財務機構或其律師安排有關按揭貸款的法律手續費用。

【2022消費券】8月7日分期派消費券 最早10月才收齊5000元 「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩