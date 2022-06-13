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【消費情報】置富Malls慶祝「Fortune+」2周年 旗下12商場推出會員優惠五重賞 送總值50萬電子禮券及禮品

理財智慧 19:16 2022/06/13

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置富Malls宣布由6月22日起於旗下12大商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈及城中薈，推出「Fortune+」會員優惠五重賞計劃，送出總值50萬元的全新置富Malls電子禮券及豐富禮品。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

第1激： 「Fortune+ 2周年慶」迎新大禮包

顧客於推廣期內登記成為Fortune+會員即賞500Point+積分，到指定商場顧客服務中心更有機會換領置富Malls 30元電子禮券一張。

第2激：超抵積分換領置富Malls電子禮券

Fortune+會員於推廣期內透過置富Malls手機應用程式，以低至3折Point+積分換領置富Malls 30元、50元及100元電子禮券。

【延伸閱讀】【消費情報】港鐵商場「Check-in即賞」AR遊戲 大派超過500萬電子優惠券 最高可贏取1,500元獎賞

【延伸閱讀】【消費情報】蘇寧父親節優惠即日開始 門店低至55折網店41折 Philips乾濕兩用電鬚刨特價518元

第3激：最高消費購物賞

Fortune+會員於指定商場以電子貨幣消費並於置富Malls手機應用程式上載有效的消費單據，成功登記積分即自動參加「最高消費購物賞」，推廣期內累積最高消費金額之首3名會員可獲贈新款智慧家電，包括Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB（10,798元）、Bruno 多功能煮食爐連雙層蒸隔（1,966元）及ghd萌萌霧紫別注版造型夾（1,795元）。

第4激：分Fun有禮．超值筍貨

Fortune+會員於推廣期內透過置富Malls手機應用程式以低至5折Point+積分換領人氣姆明一族精品及大量實用家品。

第5激：購物狂賞獎上獎

Fortune+會員於推廣期內於指定商場以電子貨幣單一消費滿400元或以上，憑即日或前一日之電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據，即可到商場顧客服務中心換領置富Malls 30元電子禮券一張，兼可同時賺取積分。

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責任編輯：嚴浩文

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