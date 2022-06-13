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【珠寶商機】日本珠寶店現搶購潮？　只因珠寶首飾價格不斷上升

商業 20:00 2022/06/13

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日本珠寶店出現搶購潮，據《日經中文網》報道，由於日本珠寶首飾定價提高，客人均在加價前購買珠寶首飾。當中，「4℃」在7年來首次加價，將於6月13日起部份商品，如結婚戒指和項鏈的定價提高3.5%；另歐美奢侈品品牌的珠寶如也Tiffany調高價格。

珠寶店調高價格，主因為珠寶首飾的原材料價格上升，包括黃金、鑽石、鉑金等。據田中貴金屬工業表示，2022年5月門店的黃金平均零售價為每克8,491日圓（約497港元），較去年同期上升19%，皆因隨着俄鳥戰事惡化，黃金的需求增加，金飾價格也受影響。

【休閒商機】西貢特色咖啡室周末旺場　4月中起生意升3成

另鑽石價格也受影響，皆因主要產地俄羅斯遭受濟制裁。Festaria控股也自去年加價後，再次調高2成商品的10%至15%價格，其鑽石研究所所長秋元誠續指，原材料大多數進口，日圓貶傎也是影響價格的要素。

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珠寶店料再次加價
事實上，珠寶店加價並非單一事件。早前日本Star Jewelry受日圓貶值影響，3月份以黃金為首進口價格提高，因而其商品價格平均提高了10%，至5月份再次平均調高了5%的價格。

展望未來，日本珠寶店也考慮再次加價。4℃控股指，雖然今次因成本提高而加價，但已盡量遏制加價幅度。因而倘若原材料成本持續上升，價格有機會再次提高。Festaria控股也預告，有可能在10月再次加價。

【好想去旅行】澳門政府放寬旅客檢疫　旅遊酒店業料吸引港丶台旅客

責任編輯：馬意文

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