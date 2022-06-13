【消費券】AlipayHK登記二輪消費券多送235元　額外加推食玩買優惠券

▲ AlipayHK提供第二輪消費券用戶高達210元獎賞 「轉會」或新登記可額外獲25元優惠。(資料圖片)

第二階段消費券細節已確定，將在8月分階段發放，同時再增加兩個支付工具，包括：BoC Pay、PayMe from HSBC，並設期限讓市民「轉會」。現有工具包括AlipayHK亦再出招搶客，最多送235元「轉會賞」。

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第二階段消費券容許市民轉用其他支付工具，合資格市民最快8月7日可領取。而各支付工具亦陸續宣佈不同加碼優惠，希望吸引市民改用。第二階段消費券的轉會登記期為6月23日起至7月23日。若市民不希望改用其他支付工具並已領取首輪消費券將毋須重新登記。AlipayHK隨即宣佈三大優惠，包括：登記即有額外獎賞、與商戶加碼推出食玩買優惠、演唱會VIP門票。支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，會盡最大努力承擔社會責任，如向受疫情影響的小微商戶減免手續費，及提升用戶體驗。

獎賞一：最多235元轉會賞

繼續選擇AlipayHK領取新一輪消費券的所有用戶，毋須進行任何登記，次輪消費券將自動派發至AlipayHK賬戶，更會獲高達港幣210元獎賞。首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲港幣25元優惠，總值高達港幣235元。



獎賞二：逾30億元食玩買優惠券

消費券期間將聯動200間星級商戶，向用戶推出總值港幣30億元食玩買優惠券，用戶可自行領取心水禮券使用，商戶包括：所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店、Apple Store、電器店、主題公園、商場、戲院、外賣平台、電商平台、旅遊平台等。可用於消費、賬單繳費、乘搭交通工具等。



獎賞三：演唱會VIP門票

以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

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責任編輯:王浩賢