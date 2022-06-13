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【珠寶商機】印度珠寶市場前景看俏　料2027年市場價值達9,404億

商業 19:00 2022/06/13

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東南亞為近年新興市場，市場規模正在擴大。據市場研究機構Research and Markets報告顯示，由於在印度金飾代表名譽和財富，隨着當地人口的收入增加，其珠寶市場於2021財政年度期間，市場價值達至785億美元（約6,162億港元）。

調查於2021財政年度進行，並將珠寶市場劃分為黃金、鑽石、銀、寶石等。當中，預計印度珠寶市場未來5年的前景持續看俏，更將於2022至2027財政年度繼續增長，年複合增長率（CAGR）將達到8.34%，至2027財年市場價值將達至1,198億美元（約9,404億港元）。

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收入持續提高　送禮習慣帶動需求
事實上，印度珠寶市場規模繼續擴大，皆因印度人收入持續提高，加上他們習慣節日送贈奢侈品給親朋好友，而受惠奢侈品品牌具較好的信譽，其品質要求也高，相關的珠寶首飾需求也在急增。

印度傳統上以黃金和銀象徵地位和財富，故而較多人經常選購。而由於印度傳統家庭對黃金的重視，將為未來5年佔最大的市場份額，並以婚禮珠寶的需求增長最快，為進一步支撐未來5年市場增長的動力。

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職業女性購買鉑金、玫瑰金首飾
除了黃金和白銀外，據The Times of India報道，隨着印度正加快城市化的發展，較年輕的印度人更願意接受不同物料的珠寶首飾。例如職業女性較常購買以鉑金、玫瑰金等物料，以用作設計和製作珠寶。而受時尚需求帶動，以紅寶石為首的珠寶，也深受社會上流人士喜愛。

另一原因為印度顧客喜好漸趨多元，由於他們對珠寶首飾的要求愈來愈高，希望設計獨特的珠寶款式，定製市場愈來愈受歡迎，並舉例，在首飾上刻有日期或短句，以將珠寶賦予更深層次的意義。同時，定製市場的範圍也在擴大，珠寶設計師在男士服裝上加入寶石元素，亦設計男士珠寶，以及更常設計定製珠寶。

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責任編輯：馬意文

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