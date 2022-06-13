【2022消費券】Tap&Go「拍住賞」推逾10萬份獎賞　現有及新用戶可專享csl 5G體驗包及「Edan收藏套裝」

Tap & Go「拍住賞」手機錢包宣布，推出2022年消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值港幣2,055元）及「Edan收藏套裝」。

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一、 Edan連環獎賞登陸Tap & Go

現有及新用戶3只要以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券，均可享以下獨家獎賞：

（i) Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值港幣2,055元）

Tap & Go「拍住賞」x Edan：限定csl 5G體驗包4內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共100,000份，先到先得，送完即止。

(ii) 組隊Happy Share「Edan收藏套裝」

現有及新用戶3推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得，送完即止6。「Edan收藏套裝」當中包括：

Edan收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡

Edan相架1個，讓「爵屎」照片常伴Edan左右

Edan不同甫士造型貼紙1張

Edan型格造型海報4張

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二、Tap & Go「拍住賞」度度都用到、處處都有著數

除了獨家獎賞之外，Tap & Go「拍住賞」消費券用戶亦可享熱門電子產品、商戶消費回贈及本地小店優惠，合共逾60個品牌的精選優惠，用戶更可同時享有Mastercard®及銀聯專屬優惠。

三、簡單步驟領取2022年（第二階段）消費券

現有Tap & Go「拍住賞」消費券用戶毋須再次登記，便可繼續以Tap & Go「拍住賞」領取2022年（第二階段）消費券。而新用戶則只需兩個簡單步驟，包括下載並登入Tap & Go「拍住賞」手機錢包；以及點擊「政府消費券」圖示進入專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼，再按指示進入政府消費券計劃登記網頁完成申請手續。

新消費券用戶兩步簡易登記流程，可按此瀏覽。

四、「爵屎」必到的打卡熱點

Edan為Tap & Go「拍住賞」拍攝的宣傳短片現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬，同場更有一系列Edan型格造型照，各位「爵屎」們切勿錯過打卡機會。此外，三款不同Edan造型的巴士廣告將穿梳香港、九龍及新界，巴士路線詳情稍後於Tap & Go「拍住賞」Facebook專頁公佈，「爵屎」們可捕捉Edan的蹤影。

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