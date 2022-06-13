【2022消費券】離境移民不獲發消費券？ 離港提早領強積金將失資格 新來港人士可獲半額

政府今日（13日）公布第二期消費券詳情，財政司司長陳茂波表示，吸納社會意見後，本次將調整領取消費券的資格，如離境移民將不獲發消費券、新來港人士可獲半額。

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陳茂波公布第二輪消費券詳情時指，如非因海外留學、公司派駐外地公幹等特殊原因而離開香港，而曾因永久離港提早領強積金或職業退休計劃，以及有其他證據及資料顯示將來無意回港等，都不可以獲得消費券。

政府指，曾在宣布發放2022消費券之時，表示之前連續兩年不在港，就不能領取消費券，今次再檢視後並進行改良，考慮是否永久性離開或有意圖永久性離開香港。於2019年6月18日至2022年6月12日期間離境移民，皆不可以獲得消費券。

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政府進一步解釋指，關於離境能否獲消費券，主要有四項考慮因素，包括（1）永久居民身份證是本地簽發還是外地簽發，若屬外地簽發即極有可能本身並不在港；（2）會否有一段長時間一直不在港；（3）有否提交有效申請，以「永久離港」作為原因提早領取強積金或職業退休保障，相關資料會跟積金局核對；（4）有否其他資料確信可見將來不會回港。當中判斷需視乎個案而定，若被裁定不合資格者，可以向秘書處申請複檢。

本期消費券計劃中，新來港人士如專才、企業家、來港升學人士等「不屬於上述人士但有條件成為香港永久性居民」，都可以受惠，將可獲得半額消費券，估計放寬後多30至35萬人符合資格，涉款15至17億元。

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責任編輯：龍紀瑩