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【自動駕駛】傳三星擊敗競爭對手　奪314億Tesla鏡頭訂單

科技 18:00 2022/06/13

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三星（Samsung）集團旗下子公司三星電機（Samsung Electro-Mechanics），早前傳出已擊敗多個競爭對手，與電動車企龍頭Tesla達成合作協議，可為Tesla大部分電動汽車供應新的攝像頭模組，外界猜測相關訂單價值約32至40億美元（約251至314億港元）之間。

三星（Samsung）集團旗下子公司三星電機（Samsung Electro-Mechanics），早前傳出已擊敗多個競爭對手，與電動車企龍頭Tesla達成合作協議，可為Tesla大部分電動汽車供應新的攝像頭模組，外界猜測相關訂單價值約32至40億美元（約251至314億港元）之間。

【蘋果動向】蘋果成最大贏家　五類電子產品銷量奪全球首冠

【機迷熱話】Xbox公布今明年新作發售計畫　各款新作有咩特別？
 
據《韓國經濟日報》（The Korea Economic Daily）報道，三星電機現時會向Tesla提供500萬像素的三星4.0版攝像頭模組，顯示的圖像會較其3.0版的攝像頭模組清晰5倍。同時這次交易亦為Tesla自動駕駛傳感器配件的重大升級，因為目前Tesla的攝像頭分辨率只有120萬像素。
 
有知情人士透露，三星新攝像頭模組最快將於下月開始量產，並陸續用於Tesla的所有電動車款，當中包括Model 3、Model S以及最高階的SUV車款Model X等。

【特朗普平台】談「國會暴亂」遭封殺？　Truth Social被批壓制言論自由

責任編輯：黃顯晴

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