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【潛力股精選】梁耀康：網易（09999）

股市 18:16 2022/06/13

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網易 （09999） 收市報162.6元，跌5.74%。獨立股評人梁耀康指，網易整體業務平穩，雖然最新一批遊戲版號未獲批，但估計日後將會復批，而現有已批出的遊戲亦可支持業務增長，近期教育股造好亦可帶動網易向好。梁耀康建議投資者分3注吸納。立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略

*港股見突破　恒指上望目標多少？重溫【開市追揸沽】*

欄名 : 潛力股精選

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