【潛力股精選】梁耀康：網易（09999） 股市 18:16 2022/06/13 分享： 分享： 網易 （09999） 收市報162.6元，跌5.74%。獨立股評人梁耀康指，網易整體業務平穩，雖然最新一批遊戲版號未獲批，但估計日後將會復批，而現有已批出的遊戲亦可支持業務增長，近期教育股造好亦可帶動網易向好。梁耀康建議投資者分3注吸納。立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】 *港股見突破 恒指上望目標多少？重溫【開市追揸沽】* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 2022/06/10 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 2022/06/10 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 今日 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 今日 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 你可能感興趣 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 17:03 2022/06/10 京東9618炒波幅攻略 入手價＋2個上望目標速覽 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 18:48 2022/06/10 美國CPI終極前瞻 2個條件才可造就美股反彈 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 今日 12:22 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：金山軟件（03888） 2022/06/10 【潛力股精選】梁耀康：金山軟件（03888） 【潛力股精選】孫運喜：微博（09898） 2022/06/08 【潛力股精選】孫運喜：微博（09898） 【潛力股精選】孫運喜：秦港（03369） 2022/06/07 【潛力股精選】孫運喜：秦港（03369） 【潛力股精選】梁耀康：阜博（03738） 2022/06/06 【潛力股精選】梁耀康：阜博（03738） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/02 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 盛大遊戲（美：GAME） 青瓷遊戲（06633） 魷魚遊戲 遊戲機中心 遊戲相關股 中手遊（00302） 手提遊戲機 電視遊戲機