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【消費券】爵屎注意！Tap & Go推出10萬份Edan獨家獎賞　如何獲得Edan收藏卡？

商業 17:49 2022/06/13

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Tap & Go「拍住賞」宣布，將會推出合共10萬份Edan獨家獎賞。（Tap & Go提供圖片）

港府今日公布第二階段電子消費券詳情，指定電子支付工具平台亦各出奇招吸客。HKT Payment Limited旗下Tap & Go「拍住賞」亦宣布，將會推出合共10萬份Edan獨家獎賞。

【休閒商機】西貢特色咖啡室周末旺場　4月中起生意升3成

Tap & Go「拍住賞」指，現有及新用戶只要以Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，即可獲贈「 Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包」；包括有5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合等。

一套4款Edan收藏卡

「爵屎」要留意的獎賞必定是「Edan收藏套裝」。現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套。「Edan收藏套裝」內包括 1套4款的 Edan收藏卡，4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡、Edan相架、貼紙及4張海報。

現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套。

Edan為Tap & Go「拍住賞」拍攝的宣傳短片現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬，同場更有一系列Edan型格造型照。此外，三款不同Edan造型的巴士廣告將穿梳香港、九龍及新界。

除了獨家獎賞之外，Tap & Go「拍住賞」消費券用戶亦可享熱門電子產品、商戶消費回贈及本地小店優惠，合共逾60個品牌的精選優惠。

宣傳短片現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬。

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責任編輯：葉泳珊

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