【電子消費券2022】中銀BoC Pay推100元「轉會現金賞」　新客下載及綁定賬戶或中銀銀聯卡另獲68元迎新獎

▲ 中銀BoC Pay推100元「轉會現金賞」，新客下載及綁定賬戶或中銀銀聯卡另獲68元迎新獎。

隨著政府宣佈第二輪消費券詳情，各界紛紛宣佈消費券優惠。其中，中銀香港BoC Pay為第二輪消費券推出「轉會現金賞」，合資格市民登記以BoC Pay領取消費券，可享100元現金賞及逾15,000元商戶優惠。

由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，另可獲額外68元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。

除上述優惠外，市民通過 BoC Pay 使用消費券，可享總值超過15,000元商戶優惠。BoC Pay又表示，將推出一系列超級優惠，包括以超低價選購電子產品等，並將有更多商戶消費優惠，詳情將陸續公佈。

設消費券24 小時專線

為協助市民「轉會」，中銀香港全線分行安排了消費券大使，向市民示範如何下載 BoC Pay以領取消費券，並特設消費券24小時專線3988 1822，方便客戶查詢以BoC Pay登記消費券安排。

使用 BoC Pay的合資格市民於6月23日起，在BoC Pay首頁點擊「從速登記」開立消費券賬戶，即可複製「特定識別號碼」，並前往政府消費券電子登記平台（www.consumptionvoucher.gov.hk），按指示登記使用 BoC Pay收取消費券。完成登記後將會收到政府的短訊通知，於8月7日開始分期獲發消費券。市民亦可由即日起，登入BoC Pay提前獲取「特定識別號碼」，為領取消費券作好準備。

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