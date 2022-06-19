湯文亮：公屋上樓 死結難解

有老友不明白，在回歸之前，香港公屋單位很多，不少持單程證來港定居的國內人士，根本不用輪候，在社工幫助之下，兩個月內就可以入住公屋。但回歸之後，每一任特首，都說會全力解決公屋上樓問題，但不說還好，愈說愈泥足深陷，現在公屋輪候時間已經超過6年，新特首有沒有辦法解決？

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傳媒吹捧公屋升值

老友如果有留意近日的新聞，就知道公屋輪候時間長的問題是個死結，如果不從基本原則去想辦法，公屋問題永遠不能解決。近日，報紙不斷報道，公屋樓價升值大幅拋離豪宅，公屋可以在十幾年升值十幾倍，豪宅只升值一兩倍，彷佛住公屋的人是人中龍鳳，買豪宅的人是蠢蛋。老實說，能夠買豪宅就算不是人中龍鳳，都不會是蠢蛋，他們無資格買公屋，所以，兩者不能作出比較。

報紙又大字標題報道「得公屋得天下」，老實說，這個意念真的不好。何謂「天下」？一間公屋價值就是「天下」嗎？似乎有誤導之嫌，令年輕人失去上進心。但筆者並不否認，有一些人窮一生精力都未必可以擁有一間公屋，或者相若的資產。所以，對他們來說，「得公屋者得天下」亦是個人生目標。但大家可能不知道，正是有這些鼓勵，公屋輪候時間不斷延長的問題永遠不能解決。

分析基層房屋政策

香港的基層房屋政策是「居者有其屋」，並不是「居者擁有其屋」。如果公屋可以出售，結果是多多都不夠，所以，政府首先不要將公屋出售。況且公屋分散出售，業權不統一，以後重建就很麻煩，二、三十年之後，大家可能會發覺在最旺的地段，竟然有一個公共屋邨。

公屋不能夠出售，就會少了一大群打算申請公屋的年輕人，因為他們的目的並不是住在公屋，而是在適當時候將公屋出售而賺一大筆，政府如果堅持公屋可以出售，就要承受被市民指責，公屋輪候時間不斷延長的惡果。

節錄自第764期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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