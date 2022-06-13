白石角Silicon Hill第1期地加推80伙　一房折實540.4萬起

新地旗下白石角新盤Silicon Hill第1期銷情熾熱，項目上周六（11日）次輪銷售190伙價單單位，即日內沽清全數單位。發展商迅速加推80伙單位，料最快本周末推售。

【新盤再熱】新盤銷情旺 新地白石角Silicon Hill次輪價單推售 190伙數小時內全數沽清【下一頁】

Silicon Hill最新推出價單第5號，涉及80伙，實用面積由285至578平方呎，戶型設開放式至三房單位，價單定價由655.08萬至1,266.21萬元，價單呎價則由19,677至24,447元。新一張價單維持最高17.5%優惠，整批折實價540.44萬元起，至最費1,044.62萬元，折實呎價則介乎16,234至20,169元，平均呎價17,641元。是次入場單位為翠景閣第3座3樓B8室，實用面積291平方呎，屬一房間隔，折實售價540.44萬元。

新地副董事總經理雷霆表示，是次屬原價加推，最快本周末起推售。他續指，項目第2A期正在籌備中，料今年第三季推出，而集團旗下同時有數個新盤待於7至8月份推售，包括屯門NOVO LAND、天水圍Wetland Seasons Bay第3期等。

Silicon Hill示範單位

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