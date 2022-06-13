【電子消費券】第二階段電子消費券8月7日發放　餐飲業界料可獲80億生意額

財政司司長陳茂波公布，第二階段電子消費券將於8月7日起開始分階段發放。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今期消費券估計業界可獲25%，即80億的生意額，惟比例上較去年30%少，皆因經濟疲弱，市民消費審慎，較常使用在日常民生方面的開支。

他續指，客人的消費意慾較謹慎，盡早推出自然有助帶動消費，但預料推出也只短暫刺激市況，並擔心消費力度未能延續下去，更坦言，現階段希望疫情進一步受控，第三階段放寬措施能夠提早實行，餐飲業的生意才有望進一步提高。

餐飲+零售搶客有什麽方法？

為了吸引客人光顧，他指，食肆與不同平台合作與聯乘，藉此提升競爭力及擴大客源，並解釋，由於經營不能長期虧蝕，又有一些食肆沒安裝電子支付平台，業界只能盡量提供有限度優惠。

零售業也在積極吸客，昇鋒國際總監梁湘東表示，旗下品牌「i+Home愛家名品」將推出優惠套餐。由於現時的消費券分批發放，推出較過去小額的優惠，以吸引客人光顧，預料銷售額按年增長10%至20%。

惟他坦言：「原本預計政府7月發放消費券，現時8月才發放，將要捱多一個月」，皆因客人得到消費券消息後，會延遲至消費券發放時才購買，導致7月份客人的購買力下降。

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記者：馬意文