通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 股市 17:37 2022/06/13 分享： 分享： 美國通脹登頂，通脹受惠股能源股、食品股仍有炒作嗎？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，食品行業多為加工食品，同樣受累原材料加價，食品炒期貨為主，但都已上升不少；能源股估值高，現市況只能買估值平、股息率吸引，有穩定現金流，但欠奉吸引選擇，寧可揸現金。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 今日 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 今日 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 今日 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 今日 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 今日 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 你可能感興趣 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 今日 15:26 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 今日 14:45 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 今日 14:16 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 最新專欄文章 更多 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 今日 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 今日 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 今日 憧憬內地更多內房政策出台 邊3隻內房股可留意 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 今日 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 今日 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 新能源 食品 期貨 受惠股 收息股 借貸 滯脹 議息 目標價 遜於預期