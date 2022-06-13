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通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手

股市 17:37 2022/06/13

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美國通脹登頂，通脹受惠股能源股、食品股仍有炒作嗎？獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，食品行業多為加工食品，同樣受累原材料加價，食品炒期貨為主，但都已上升不少；能源股估值高，現市況只能買估值平、股息率吸引，有穩定現金流，但欠奉吸引選擇，寧可揸現金。足本分析→【按此

**通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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