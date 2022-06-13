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【公關大娜移@iM網欄】新聞稿五大板斧 為政府省靚招牌

名人薈萃 17:47 2022/06/13

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前新聞專員爆料，投訴當年還在熱廚房時遭到政務官百般阻撓，連出一篇文章、上載相片的權利都沒有，被政府中人耍得團團轉。新民黨葉主席早前以「冇乜嘢做、辦公室靜局」來形容此君。筆者想起，多年前參加過此君籌辦的內地上市公司考察團，抵達目的地後，筆者突然發燒，自行到當地醫院求醫。此君身為主辦單位的公關，丢下病人不理，熱烈投入行程，由頭到尾連一通問候電話都沒有。見微知著，可窺此人品行的高低。

【青姐話】半生不死 等待沖喜

發言人應有品格修養

筆者無意翻人舊史，只是政府發言人的品格修養非常重要，絕非單靠油腔滑調，寫寫鬧人的文章便可勝任。

中國早在1983年建立新聞發言人制度，代表政府發布各類政務信息，以釋除媒體及公眾的疑慮，展示政府的第一形象。發言人需具備懂大局、知實情、反應快、善表達，以及守紀律五大特點。

中國歷代外交部發言人粒粒皆星，從錢其琛、李肇星、吳建民、沈國放，到近期的華春瑩、耿爽、汪文斌等，都是知書識禮、學貫中西的全才。

公關好幫手不可或缺

貴為列席最高級別會議「第五人」的白宮發言人，地位舉足輕重，他/她與美國總統朝夕相對，是總統在配偶以外第二位最親密的夥伴。據非正式統計，高達85%白宮發言人是媒體出身，能更精準猜中傳媒「要些甚麼」，比政客更懂得運用媒體的價值。即使辯才一流的奧巴馬、克林頓等也非常珍視這位遮擋輿論「槍林彈雨」的戰友。1981年列根在入主白宮50日後的集會上，被一位精神病人射中左胸，當時的白宮發言人布雷迪頭部中槍，因此喪失了工作能力。

我們「好打得」的特首以「寧缺勿濫」自居，五年裏一直覓不得並肩作戰的新聞官，試圖憑一己之力懾服大眾，事實證明，朝中事務層出不窮，游走於政府、長官、媒體及群眾之間的外交大使乃不可或缺，臨別秋波，亦坦誠「無做好公關宣傳」，猶如自斷一臂。

新聞稿務必深入淺出

政府新聞稿冗贅沉悶，又是另一為人詬病的事，行會召集人陳智思也忍不住出聲痛批。現時資訊氾濫，公關對專注力失調的受眾及商業機構發稿，也得向KISS（Keep It Simple & Short）轉型，WhatsApp與電郵並行發放，甚至乎更多利用前者，為隨時隨地寫稿的記者節省時間，亦提高稿件的採用率。針對突發事件，快速發放「短小精悍」的貼題回應，遠勝又長又臭的長篇大論。新聞稿的長度最好一頁起、兩頁止，配合貼題的靚相，已經足矣。
將新聞資訊做到深入淺出，達到「簡潔、有趣、有用」的效果，不同的平台，以不同的形態呈現，因時因地制宜，希望文膽們共同努力，減少眼球及精神上的虛耗。

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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