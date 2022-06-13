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拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任

環球社會熱點 17:54 2022/06/13

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美國總統拜登已表態希望2024年競選連任，外界關注美國民主黨内是否支持拜登。美國進步派眾議員AOC接受訪問時，迴避透露是否支持拜登競逐連任。美國前總統奧巴馬的前顧問表示，拜登年齡是他競逐2024年美國總統大選的最大問題。

美國油價歷史性升穿每加侖5美元 拜登未決定外訪沙特 【下一頁】

《紐約時報》上周六（11日）報道，民主黨內已出現聲音質疑拜登的能力，包括數十名民主黨官員及國會議員等。上月亦有報道指，許多民主黨金主雖已承諾認真支持拜登連任，但私下已開始為2024年大選尋找替代人選。

美國進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC） 周日（12日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，期間被問及會否支持拜登於2024年再度競逐總統。

AOC未有正面回應，而是表示：

船到橋頭自然直。

（We’ll cross that bridge when we get to it.）

AOC僅指若拜登有意連任，民主黨會在時機成熟時審視，應該會在適當的時候給予支持。AOC強調當前民主黨需要專注於參議院選舉，讓民主黨維持多數議席優勢，而非著眼於總統選舉。

烏克蘭應否割地 拜登稱總要談判出協議 【下一頁】

拜登（Joe Biden）2024年11月時將年滿81歲。奧巴馬（Barack Obama）前顧問阿克塞爾羅德（David Axelrod）接受《紐約時報》訪問時表示，美國總統職務極其繁重，拜登若成功連任，第二屆任期結束後將是一位年近90歲的長者。他直言這會是一個重大問題。

阿克塞爾羅德表示，拜登行動與年齡相符，已經不如以往敏捷。他同時指雖然拜登帶領美國渡過疫情最嚴峻的時期，並通過歷史性的法案，團結北約應對俄羅斯侵略，但並未贏得民眾支持。美國科技顧問及媒體Morning Consult上周發表民調結果，發現拜登支持率僅得58%，創歷史新低。

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責任編輯：李俊儀

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