拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任

美國總統拜登已表態希望2024年競選連任,外界關注美國民主黨内是否支持拜登。美國進步派眾議員AOC接受訪問時,迴避透露是否支持拜登競逐連任。美國前總統奧巴馬的前顧問表示,拜登年齡是他競逐2024年美國總統大選的最大問題。

《紐約時報》上周六(11日)報道,民主黨內已出現聲音質疑拜登的能力,包括數十名民主黨官員及國會議員等。上月亦有報道指,許多民主黨金主雖已承諾認真支持拜登連任,但私下已開始為2024年大選尋找替代人選。

美國進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez,AOC) 周日(12日)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問,期間被問及會否支持拜登於2024年再度競逐總統。

AOC未有正面回應,而是表示:

船到橋頭自然直。

(We’ll cross that bridge when we get to it.)