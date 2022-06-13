▲ 【電子消費券2022】信和集團商場與八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK推優惠活動

第二階段5000元消費券即將開始登記，信和集團旗下商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場將推出連串推廣活動，並會與不同儲值支付工具如八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，推出優惠獎賞吸引市民到場消費。

信和集團資產管理董事蔡碧林女士表示，隨第五波疫情受控，各類處所恢復營業，社會逐漸復常，第二階段消費券5,000元發放在即，市民將會有比首階段派發時更多的消費渠道如戲院、8人一枱晚市堂食等等，同時有人會累積兩階段消費券合共1萬元使用，因此相信第二階段消費券會更刺激消費市場。

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Alipay HK用戶消費滿指定金額可獲現金券

Alipay HK用戶由即日起只需登入Alipay HK手機應用程式，並於「應用中心」內登入「品牌Channels」頁面，即可揀選信和集團商場品牌頁，關注及領取指定商戶優惠券，其中包括屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」20元現金券 （需消費滿200元）及荃新天地「寶達食品超市」25元現金券（需消費滿500元）等。

信和集團旗下七大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場將聯同八達通於第二階段消費券期間推出近百萬元獎賞。

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