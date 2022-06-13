【大行報告】 預計蔚來6月銷售表現強勁 麥格理睇呢個價位 潛在升幅逾五成

麥格理發表研究報告指，蔚來汽車（09866）首季收入及利潤符預期，而第二季銷售指引為按季下跌3%至11%，意味6月銷售表現將會強勁，按月及按年各升69%及47%。該行首予蔚來「跑贏大市」評級，目標價215元，並將公司今年至2024年收入預測分別調升3%、3%及2%，另預期今明兩年虧損73.2億元及35.6億元人民幣。

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該行又指，由於電池成本上升，蔚來首季毛利率按季下跌至18.1%，而由於旗下新車款「ET7」提升及電池成本續漲，估計其次季毛利率將繼續降至15.4%。

不過，受大市氣氛拖累，蔚來股價大挫，更以全日最低位收市，報139.9元，跌幅近一成，成交額2.4億元。與麥格理目標價計，潛在升幅逾五成。

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記者：郭秀慧