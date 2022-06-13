【輝瑞疫苗】美FDA證 5歲以下幼兒接種安全有效

美國食藥局（FDA）將於周三（15日）開會，商討是否批准5歲以下幼兒接種新冠疫苗。而FDA官員周日（12日）表示，5歲以下幼童接種兒童劑量的輝瑞疫苗似乎安全有效，暗示美國有望全面開放所有年齡層人士接種輝瑞疫苗。

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FDA官員周日發布的分析報告指，從疫苗誘導的病毒阻斷抗體水平而言，3劑輝瑞（Pfizer）疫苗似乎可有效預防5歲以下幼童感染新冠病毒。

報告顯示臨床試驗共有1,415名兒童接種3劑疫苗，安慰劑組別有8名兒童染疫，而接種疫苗組別有2名兒童染疫。FDA表示數據表明，接種3劑疫苗比2劑明顯更有效。

FDA分析指，5歲以下幼童感染新冠肺炎的住院及死亡率高於5至17歲群體，強調一款有效的新冠疫苗對5歲以下幼童有很大益處。

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5歲以下幼童目前是全美國唯一沒有接種接種新冠疫苗的年齡群體。FDA外部專家將於周三開會，決定全國1,800萬嬰兒、幼兒及學齡前兒童是否適合接種輝瑞疫苗。

FDA暫時對幼童接種輝瑞和 Moderna疫苗持較積極態度。而且美國不少家長都希望家中年幼子女可接種新冠疫苗，部分人更表示只要疫苗證實安全，他們接受子女接種有效率較低的疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲