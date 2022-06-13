【薪酬調查】IT人才跳槽賺更多？　調查：港企加薪不多於3%

全球科技人才渴市，但面對疫情所帶來的經濟影響，企業要提高薪酬福利來留人，亦非易事。跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）今午（13日）發表《2022瀚納仕大中華區科技行業薪酬指南》指出，逾半本港科技行業人才期望來年加薪至少6%，惟4成企業預料其薪酬升幅將不多於3%。

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報告指，不少企業期望透過提升對數據平台的投資，從而提升營運效率、加強供應鏈的彈性，和提高品牌價值。隨著數碼化轉型已為企業的 「戰略工具」，科技數碼融合投資有所上升，各類科技行業人才的需求亦相繼上升。

以快速消費品業、奢侈品零售業和醫藥品業為例，與雲計算和電子商務相關的人才需求最大；金融服務業則對數據分析員和數據科學家的人才需求最大。

望留任可加薪6% 跳槽加10%

瀚納仕香港特別行政區執行總監Sue Wei表示，雖然只有2成受訪香港科技行業人才不滿現時的薪酬待遇，但由於市場對科技人才需求增加，大部分的受訪者皆期望可獲得更多薪酬。有55%的本港科技人才期望，若留任於現公司，可獲加薪6%或以上；75%本港科技人才期望，若跳槽至新公司，可獲加薪10%或以上。

惟報告指出，41%的受訪港企預料未來12個月內的加薪幅度，將不多於3%。Sue Wei補充，企業與員工對於薪酬升幅，存有極大落差，會影響現有人才的去留。

彈性工作成必需品 請人不能只靠高人工

她續指，香港科技人才較重視，而中國大陸的科技人才則較重視職業發展。加上，新冠疫情帶動彈性工作的趨勢，彈性工作已成為科技行業的「必需品」。建議企業考慮科技行業人才對個人發展、工作與生活的平衡、優化工作安排的需求，以及提供培訓課程和工作坊，吸引和留任科技人才。

此外，報告又指出，隨著科技發展和市場的走勢，不論甚麼類別的企業終需要結合科技並進行數碼化轉型，以跟上時代的步伐，提升效率和競爭力。瀚納仕建議正規劃或準備規劃數碼轉型的企業，讓數碼轉型與業務轉型計劃保持一致，不要忽略其一。而數碼化轉型帶來數據私隱威脅等挑戰亦不容視，要考慮招聘專門從事網絡安全和數據私隱的人才。

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記者：殷凱怡

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