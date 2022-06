【疫下新常態】Work-life balance調查出爐 香港在百個地區中排尾八 過勞排名全球第二

在家工作成為疫情之下的新常態,但會否令工作和生活終得以平衡?日前美國調查機構KISI發布「Cities with the Best Work-Life Balance 2022」,香港於Work-Life balance排名中位列93名,過度疲勞排名則排名第二,僅次杜拜。

「Cities with the Best Work-Life Balance 2022」排名:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

KISI排行榜一共包括51個美國城市以及49個全球城市。研究之中主要分為3類作考慮評分要素,包括工作強度(Work Intensity)、社會與機構(Society and Institution)及城市的宜居性(City Livability),以上3大範疇內亦會再分不同細項,例如遙距工作百分比、過度疲勞人口佔比、新常態的影響等,並再作深度評分。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

在過度勞累的人口比例方面,香港亦排名第二,有17.90%的僱員會每周工作超過48小時。而阿聯酋的迪拜及馬來西亞的吉隆坡則在榜單中排第1和第3,分別為23.40%和17.10%。相反,最低比例的3個城市為阿姆斯特丹﹑墨爾本及悉尼,這些城市的人口過度勞累均不到10%。

另外,在最適合居家辦公調查方面,新加坡、華盛頓和奧斯汀分別為排行榜中首3名,調查認為,以上城市提供更多可以遙距執行的工作機會,亦廣設免費的無線網絡等基本設施,可更好的支援遙距工作。報告更則出各城市的「最低假期日數提供」(Minimum Vacations Offered (Days)),有趣的是,全球過度疲勞排名第一的杜拜,原來擁有30日假。至於香港則排名尾3,只有7日。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:龍紀瑩