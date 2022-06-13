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【疫下新常態】Work-life balance調查出爐 香港在百個地區中排尾八 過勞排名全球第二

理財智慧 15:26 2022/06/13

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在家工作成為疫情之下的新常態，但會否令工作和生活終得以平衡？日前美國調查機構KISI發布「Cities with the Best Work-Life Balance 2022」，香港於Work-Life balance排名中位列93名，過度疲勞排名則排名第二，僅次杜拜。

「Cities with the Best Work-Life Balance 2022」排名：

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KISI排行榜一共包括51個美國城市以及49個全球城市。研究之中主要分為3類作考慮評分要素，包括工作強度（Work Intensity）、社會與機構（Society and Institution）及城市的宜居性（City Livability），以上3大範疇內亦會再分不同細項，例如遙距工作百分比、過度疲勞人口佔比、新常態的影響等，並再作深度評分。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

在過度勞累的人口比例方面，香港亦排名第二，有17.90%的僱員會每周工作超過48小時。而阿聯酋的迪拜及馬來西亞的吉隆坡則在榜單中排第1和第3，分別為23.40%和17.10%。相反，最低比例的3個城市為阿姆斯特丹﹑墨爾本及悉尼，這些城市的人口過度勞累均不到10%。

另外，在最適合居家辦公調查方面，新加坡、華盛頓和奧斯汀分別為排行榜中首3名，調查認為，以上城市提供更多可以遙距執行的工作機會，亦廣設免費的無線網絡等基本設施，可更好的支援遙距工作。報告更則出各城市的「最低假期日數提供」（Minimum Vacations Offered (Days)），有趣的是，全球過度疲勞排名第一的杜拜，原來擁有30日假。至於香港則排名尾3，只有7日。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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