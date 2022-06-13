▲ 【電子消費券2022】Tap & Go「拍住賞」推Edan限定csl 5G體驗包、價值2055元 推薦親友更可獲Edan收藏套裝

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」宣布推出第二階段消費券計劃獎賞，現有及新用戶3以Tap & Go「拍住賞」領取第二階段消費券，均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包（價值2,055元）及「Edan收藏套裝」。

Tap & Go「拍住賞」x Edan：限定csl 5G體驗包內，附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共10萬份，先到先得，送完即止。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

現有及新用戶3推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go「拍住賞」領取2022（第二階段）消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套，先到先得，送完即止。「Edan收藏套裝」包括Edan收藏卡（1套4款），4張Edan收藏卡背面可拼砌出第5張驚喜Edan造型大收藏卡，Edan相架1個，讓「爵屎」照片常伴Edan左右，Edan不同甫士造型貼紙1張及Edan型格造型海報4張。

HKT Payment替任行政總裁陳厦蒂表示，今次除了再度邀請到Edan拍攝宣傳片外，我們更設計了一系列Edan簽名版限量禮品，讓所有Tap & Go用戶都可獲得額外獎賞，Tap & Go將會陸續推出更多驚喜獎賞及商戶優惠，讓全港市民開心消費及盡享電子支付的便利。

Edan為Tap & Go「拍住賞」拍攝的宣傳短片現於銅鑼灣金百利商場的露天巨型廣告板播放至6月下旬，同場更有一系列Edan型格造型照，三款不同Edan造型的巴士廣告將穿梳香港、九龍及新界。

更多1萬元電子消費券消息

相關文章：【電子消費券2022】陳茂波：第二期消費券8月7日起分階段發放 有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券

相關文章：【電子消費券2022】最高儲值額不超過3,000元 八達通：須作多方面考量 許正宇稱屬八達通考慮、非受法例所限（第二版）

相關文章：【PayMe x姜濤】PayMe推4000萬元獎賞以配合新一輪電子消費券計劃 PayMeow再夥姜濤拍廣告推介優惠