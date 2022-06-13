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碧咸威尼斯遊船河化身「女兒奴」攬住Harper錫到燶

環球社會熱點 17:06 2022/06/13

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英國著名前球星碧咸一向被指是「女兒奴」，十分寵愛10歲細女Harper。碧咸上周六（11日）帶Harper在意大利威尼斯遊船河，對著女兒Harper再次展現寵溺的一面，為女兒拍照留倩影，又親密攬住Harper享受父女時光。

碧咸夫婦分享與王室會面建議 有兩樣嘢要注意 【下一頁】

碧咸（David Beckham）經常在社交媒體分享愛女Harper的照片及影片，更多次公開表示偏心Harper。外媒拍攝到碧咸上周六與Harper現身意大利威尼斯，然後搭乘水上「貢多拉」 享受穿梭運河之旅，欣賞沿途風光。

碧咸身穿藍色襯衫、白色長褲，露出手臂紋身。至於10歲的Harper穿著吊帶連身裙，綁著孖辮及戴太陽眼鏡的她稚氣未脫，與父親在太陽底下共聚親子時光。身穿經典的間條衫的船夫一路在兩人身後唱歌，碧咸與Harper愉快地聊天，他更用手機為女兒拍照留倩影，紀念是次旅程。

    點擊圖片放大
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碧咸嫂恨親手湊孫 大仔夫婦英國覓愛巢兼盡孝 【下一頁】

當運河之旅結束，碧咸大方與船夫握手表達感謝。他全程滿面笑容，看來相當享受這次郊遊。他們其後乘坐遊艇前往下個目的地，碧咸親密攬住Harper，更親吻她的臉，欣賞威尼斯日落景色，開心之情溢於言表。

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責任編輯：郭麗明

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