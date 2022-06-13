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【King談樓市】超級投資者晚宴 致勝之秘訣

理財智慧 16:52 2022/06/13

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上周，筆者有幸與幾位超級投資者晚宴，席間幾位前輩大吐苦水。他們指，在疫情爆發至今，身家不見了幾十億元，亦有零售界老闆說，生意大跌八成。期間我們亦談及中環中心402億元的世紀交易，好幾位參與的投資者至今還持有多層，損失慘重。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

這個「世紀大Deal」令筆者想起，早前大鴻輝集團主席梁紹鴻的一個專訪。在訪問尾聲，他跟讀者分享其投資秘訣，就是「務必要避開強勁對手，始終『大孖沙』往績彪炳，百戰百勝，我們當然不要接他們的貨。」

商場致勝之秘訣

「要贏，就要專『吼』弱質對手。」這句話真的道出了投資的重點！

首富李嘉誠一向眼光獨到，總能快人一步洞悉先機，就在2017年低市場還一片好景時，以天價售出中環中心，其後幾年香港天災人禍接踵而來，先有2018年中美貿易戰、2019年社會事件，繼而連續幾年的疫情，重創經濟，至今中環中心部分樓面呎價還未見家鄉。其實，參與其中的投資者已是市場上頂尖級數、身經百戰的，但最終仍敵不過超人誠哥，可想而知投資要訣就是要找「弱質對手」，方有勝算。

買二手樓易賺錢

正如筆者說，為何一直都建議大家無論自用或投資，買二手樓賺錢的機會總比一手樓大，而贏輸的關鍵，就在於你是否懂得選擇「對手」。

首先，如你買二手樓，你碰到的對手，可能是個大炒家，但更大機會可能只是個普通的換樓客，或是看淡後市的業主，甚至是一些當樓市跌少少，就腳軟的初次投資者。

他們的投資經驗應該都多極有限，只要你的對手夠弱，那怕你的經驗比他們只是多一點，你勝出的機會便相對大。

誰定規則誰着數

然而，當你買一手樓時，你的對手就必定是發展商。你的專業可能是一位能醫百病的大國手，每天都是做手術，你其實已是一位天才，但你的物業買賣經驗，總不會多過一個發展商，因為發展商的專業就是「賣樓」，他們每天都是重複做這項工作，加上無論資金、資源、資訊等各方面，都比你多無數倍，再者整個買賣過程的遊戲規則都是由他們訂定的。

因此，當你的對手是個「超級撒亞人」的話，你覺得你還有多大的勝算呢？當然，買新樓都有人贏錢，買二手樓都會有人輸錢，重點真的是要看你是否懂得選「對手」！

 

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第762期《King談樓市》

 

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責任編輯：羅浩濂

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