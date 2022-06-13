▲ 【電子消費券2022】AlipayHK將推出一系列優惠迎第二階段消費券 「轉會」可享總值高達235元優惠

政府剛宣布，6月23日開始登記第二階段5000元電子消費券，據悉，AlipayHK將推出一系列優惠回饋用戶。繼續選擇AlipayHK領取新一輪消費券的所有用戶，毋須進行任何登記，次輪消費券將自動派發至AlipayHK賬戶，更會獲高達210元獎賞。至於「轉會」或首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲25元優惠，總值高達235元。

消費券期間，AlipayHK將聯動200間星級商戶，向用戶推出總值30億元食玩買優惠券，用戶可自行領取心水禮券使用。AlipayHK現時經已覆蓋全港超過9成線上線下商戶，當中包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

日前AlipayHK便邀請張天賦連同李元元（Lucy）合作，拍攝AlipayHK消費券宣傳片。

更多1萬元電子消費券消息

相關文章：【PayMe x姜濤】PayMe推4000萬元獎賞以配合新一輪電子消費券計劃 PayMeow再夥姜濤拍廣告推介優惠

相關文章：【電子消費券】WeChat Pay HK：消費券派發兩個月 總交易金額較去年派消費券首兩個月增長六成

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞