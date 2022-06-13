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【電子消費券2022】AlipayHK將推出一系列優惠迎第二階段消費券　「轉會」可享總值高達235元優惠

Hot Talk 16:44 2022/06/13

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【電子消費券2022】AlipayHK將推出一系列優惠迎第二階段消費券　「轉會」可享總值高達235元優惠

政府剛宣布，6月23日開始登記第二階段5000元電子消費券，據悉，AlipayHK將推出一系列優惠回饋用戶。繼續選擇AlipayHK領取新一輪消費券的所有用戶，毋須進行任何登記，次輪消費券將自動派發至AlipayHK賬戶，更會獲高達210元獎賞。至於「轉會」或首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲25元優惠，總值高達235元。

第二期5000元消費券詳情【下一頁】

消費券期間，AlipayHK將聯動200間星級商戶，向用戶推出總值30億元食玩買優惠券，用戶可自行領取心水禮券使用。AlipayHK現時經已覆蓋全港超過9成線上線下商戶，當中包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店等。

    點擊圖片放大
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八達通解釋最高儲值額不超過3000元原因【下一頁】

以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

日前AlipayHK便邀請張天賦連同李元元（Lucy）合作，拍攝AlipayHK消費券宣傳片。

更多1萬元電子消費券消息    

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港股跌市恒指全日跌738點險守二萬一　第二期消費券8月7日起分階段發放

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