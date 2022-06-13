  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

必嘉坊‧曦匯加推兩批共114伙　折實最平仍低於500萬　最快周末賣樓

股樓投資 18:22 2022/06/13

分享：

分享：

由恒地發展的紅磡重建項目必嘉坊‧曦匯上周五（10日）公布首張價單，68伙折實售價由466.83萬元起。項目隨即開放展銷廳及開始收票，首日錄得共386票，超額逾4.6倍，參觀人次達3,000多人，發應熱烈之下，發展商即加推價單第2及第3號，合共114伙，兩批折實價由496.66萬元起。

必嘉坊‧曦匯價單第2號，涉及68伙單位，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積由202至362平方呎，當中有48伙為一房戶型。新一批單位價單售價由522.8萬至936.9萬元，以5%最高折扣計，整批折實價由496.66萬至890萬元不等，折實呎價由22,963至25,109元。

至於項目今日（13日）再加推價單第3號，涉及46伙，戶型同樣由開放式至兩房間隔，實用面積由270平方呎至369平方呎不等。整批折實售價及呎價最平單位，為6樓B室，屬一房户型，實用面積275平方呎，折實價623.2萬元，折實呎價則為22,662元。

【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

首張價單︰必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起【下一頁

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，自上周六（11日）開放展銷中心起，不足3天已錄得約930票登記數字，按1號及2號價單共136伙住宅單位計算，超額認購約5.8倍，故加推價單價單第3號。另外他又指，項目最快本周末開售。

同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生
2022/06/10
【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生
必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起
2022/06/10
必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起

你可能感興趣

【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生
17:15 2022/06/10
【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生
必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起
14:59 2022/06/10
必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙　開放式折實最平466.83萬起
私人屋苑 必嘉坊‧曦匯 必嘉坊 紅磡 恒基

上一篇文章

【2022消費券】Tap&Go「拍住賞」推逾10萬份獎賞　現有及新用戶可專享csl 5G體驗包及「Edan收藏套裝」

下一篇文章

【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款