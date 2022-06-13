必嘉坊‧曦匯加推兩批共114伙　折實最平仍低於500萬　最快周末賣樓

由恒地發展的紅磡重建項目必嘉坊‧曦匯上周五（10日）公布首張價單，68伙折實售價由466.83萬元起。項目隨即開放展銷廳及開始收票，首日錄得共386票，超額逾4.6倍，參觀人次達3,000多人，發應熱烈之下，發展商即加推價單第2及第3號，合共114伙，兩批折實價由496.66萬元起。

必嘉坊‧曦匯價單第2號，涉及68伙單位，涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積由202至362平方呎，當中有48伙為一房戶型。新一批單位價單售價由522.8萬至936.9萬元，以5%最高折扣計，整批折實價由496.66萬至890萬元不等，折實呎價由22,963至25,109元。

至於項目今日（13日）再加推價單第3號，涉及46伙，戶型同樣由開放式至兩房間隔，實用面積由270平方呎至369平方呎不等。整批折實售價及呎價最平單位，為6樓B室，屬一房户型，實用面積275平方呎，折實價623.2萬元，折實呎價則為22,662元。

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首張價單︰必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover首批68伙 開放式折實最平466.83萬起【下一頁】

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，自上周六（11日）開放展銷中心起，不足3天已錄得約930票登記數字，按1號及2號價單共136伙住宅單位計算，超額認購約5.8倍，故加推價單價單第3號。另外他又指，項目最快本周末開售。

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