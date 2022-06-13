【2022消費券】8月7日分期派消費券　最早10月才收齊5000元　「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記

財政司司長陳茂波今日（13日）公布第二期消費券發放詳情，餘下5000元最早於8月7日起分階段派發；由於今次新增了中銀BOC Pay及滙豐PayMe兩間儲值支付工具營辦商，想要「轉會」的市民則可於6月23日起，一個月內重新登記。

另外，最新一輪消費券更新了合資格人士準則，如在2022年6月13日或之前年滿18歲、非永久離開，或有意圖永久離開香港人士，詳情可見下一頁。

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今次第二期消費券不似上一期，5000元將分為兩期派發，以下為不同人士領取詳情：

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若是無意「轉會」者不須做任何手續，如想改以其他平台領取消費券，則須在6月23日至7月23日期間登記。陳茂波提到現時有6間支付工具營辦商，相信各商家會陸續推出不同優惠，因選擇工具後不可再更改，建議市民不妨「睇定啲」再考慮轉會。

市民可登入網上登記平台「轉會」，須填寫聯絡電話號碼、上次支付工具、帳戶相關號碼等，提供完後確認可以提交完成程序。

政府另亦設8間臨時中心，逢周一至周六，朝9晚6運作，若對網上服務不太熟悉的市民，則可親身到場，有專人協助登記新的電子支付平台，市民可致電185000預約。

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