【人材短缺】浸大合規師公會攜手　冀助培訓本地人才應對數據安全

▲ 浸會大學工商管理學院與註冊合規師公會合作，促進合規學習學科和專業職業發展。（資料圖片）

隨著金融科技與大數據營商普及，政府及市場監管機構愈來愈多規範要求企業遵循，企業對「合規官」（Compliance Officer）需求大增。浸會大學工商管理學院與註冊合規師公會合作，培育本地年輕人推廣合規學習學科和職業發展機遇。

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於合作協議下，註冊合規師公會(ICO)將認可四個浸大商學院碩士學科，包括：風險、合規與企業社會責任，科技巨擘監管及數據保護，金融合規，及網絡安全、私隱及金融監管科技，符合業界培訓準則。未來會就貿易合規、競爭合規和數碼法律與合規三方面設計課程內容，並適用大灣區營商環境。雙方舉行研討會、學術研究及其他活動，讓碩士生對合規師專業有更深了解，吸引他們投入發展專業。

規管漸多刺激需求

合規師源於銀行及金融服務界在雷曼事件後各國收緊監管，另有近年歐美及中國逐步實行的數據私隱及個人信息保護法，企業需要律師提供法律意見，亦要有專員制定營運細節及指引。註冊合規師公會名譽會長黃繼兒補充，合規師要確保公司安全營運，並提升企業國際形像、增加客戶信心。

浸大商學院會計及法律系高級講師楊意堅解釋，以往合規師皆從海外聘任，本地人才短缺但需求大，擁有相關資格不愁大灣區以至海外職業出路。註冊合規師公會榮譽主席孫文德亦提到，從持牌公司到上市企業、金融保險業等皆需要合規師協助。公會認證委員會主席陳舜權稱，公會已獲接納加入國際合規協會聯合會（IFCA），並擬進一步引入國際資格認可到有關課程。

黃繼兒相信港人的拼搏精神、國際視野及兩文三語對發展合規師專業有優勢。浸大商學院院長施立培教授表示，冀學生以可持續及秉持商業道德，塑造營商環境，為香港及大灣區提供專業人才。有求職網站資料顯示，兩年資歷合規師年薪可逾港幣38萬元。

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責任編輯:王浩賢