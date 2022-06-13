【蘋果動向】蘋果成最大贏家　五類電子產品銷量奪全球首冠

▲ 蘋果（Apple）近年來雖然一直受果粉批評，指其繼創辦人Steve Jobs後，就沒有再推出革命性產品。儘管如此，有調查顯示，蘋果在五類電子產品的銷量仍然奪得全球首冠，果粉亦照舊買單。（官網圖片）

蘋果（Apple）近年來雖然一直受果粉批評，指其繼創辦人Steve Jobs後，就沒有再推出革命性產品。儘管如此，有調查顯示，蘋果在五類電子產品的銷量仍然奪得全球首冠，果粉亦照舊買單。

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根據《自由時報》報道，在調研機構 IDC、Canalys、Counterpoint Research及蘋果自行調研的數據顯示，蘋果今年在手機、平板電腦、筆記型電腦、智能穿戴和無線耳機五類電子產品中，皆奪得全球首冠。



報道續指，蘋果iPhone 13與iPad（第九代）分別奪得今年第一季全球最熱銷的智能手機。而Apple Watch及AirPods系列則為今年首季最熱銷的智能手錶和無線耳機，並助蘋果拿下以上領域的市占率第一，當中以Apple Watch Series 7和AirPods Pro最受歡迎。



最後，全球頭兩位銷量最高的筆記型電腦，分別是搭載M1芯片的MacBook Air和MacBook Pro，但值得留意的是，該數據由蘋果在全球開發者大會（WWDC）中提出，當中未表明調查的確實時間。

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責任編輯：黃顯晴

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