【ESG】今年吸資最勁ESG基金 首5月吸資255億元

▲ 晨星的最新統計，今年最熱賣ESG基金吸255億元。

再有環境、社會及管冶（ESG）新基金成功闖關，就是路博邁投資基金（Neuberger Berman）旗下NB可持續亞洲高收益基金，上月獲證監會批核。自去年底至今年5月，市料於過去6個月約有30隻ESG新基金成立，包括瑞銀、法盛、法巴、貝萊德、首源、滙豐（HSBC）、安盛、安本、以及未來資產（Global X）ETF等不同類別的產品。

另方面，據晨星對本港逾百隻零售ESG基金的最新統計，截至今年5月，年初至今淨流入額最多的5隻ESG基金，排榜首是法巴水資源基金 ，今年首5個月吸資約32.75億美元（折合逾255億港元）。雖然這冠軍基金今年呈雙位數負回報，但放眼長線，晨星指其5年的年率化回報為8.55%。

5大熱賣ESG零售基金 4月吸金77億【下一頁】

第2隻熱賣基金是法巴環球環境基金，吸金逾29億美元。第3隻受捧產品是貝萊德全球基金旗下靈活綜合資產基金，吸逾21億美元。第4隻逆市吸金產品、是施羅德環球基金系列環球持續增長基金，吸4.75億美元。而安聯全球永續發展A配息股基金，吸4.49億美元，也打入5甲熱選榜。

不過，晨星發言人指，今年ESG基金的投資表現備受全球股債波動所影響，短期回報普遍欠佳，但如以3年到5年來衡量，仍錄得穩定的正回報。而當中又以投資組合涉足環球股票的基金較受捧，有助分散風險，如主打水資源等潔淨能源類別產品。

惟發言人補充，ESG基金的淨流入額，不僅是來自本港投資者，還包括亞洲及歐洲等區內不同地方，視乎個別產品的銷售渠道及網絡等。

相關文章：【ESG】恒生銀行與華懋簽訂10億元可持續發展表現掛鈎貸款協議

【ESG】屈臣氏更新可持續發展目標 冀2030年降溫室氣體排放量五成

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪