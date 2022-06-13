  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股

股樓投資 16:16 2022/06/13

分享：

分享：

花旗發表最新《港股策略報告》，認為中資股最壞時間似乎已過。該行指，根據歷史趨勢，相信恒指已反映美聯儲加息的擔憂。該行又指，當高效疫苗出現，內地進一步封鎖的風險應降低，故仍看好中資股前景，並相信大多數行業在今年下半年的收入及利潤增長將較上半年好，建議增持消費、工業、互聯網和汽車板塊。

花旗列出以下7隻中資股為下半年首選股份﹕

    點擊圖片放大
    +7
    +6

內地方面，該行指出，縱使因封城而調低內地經濟增長預測，惟疫情趨平穩以及供應鏈有改善，相信最壞時間已過，並預期中央或於年中推出刺激經濟措施。該行表示，美國加息因素對港股的影響可能已被計入市場預期，預計在今次加息周期中，美聯儲在2022年至2023年的總加息幅度為350至375個基點，而基於歷史趨勢估計，恒指在加息周期初期便見底，即最早可能今年5月至7月期間見底。

該行下調恒指至今年底目標至24300點，此前目標為28000點，潛在升幅約12%，相當於預測平均市盈率12.5；國指年底目標為8250點，潛在升幅約10%，相當於預測平均市盈率10.2倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 見底 增持 潛在升幅 港股 市盈率 恒生指數 加息

上一篇文章

【King談樓市】超級投資者晚宴 致勝之秘訣

下一篇文章

【南韓經濟】 南韓6月初出口萎縮12.7% 貿易差額達60億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【蘋果爆料】WWDC後蘋果新產品傳聞未止 傳M2 Max MacBook Pro最快年底面世 14.1吋iPad Pro正在開發中
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【移民潮】移民展入場人數倍升　6成人計劃2年內離開香港
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【疫苗通行證】明起醫療處所實施「疫苗通行證」　一文看清詳細安排
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【虛擬經濟】以太幣一度跌至1,424美元 為2021年3月以來最低 單日下跌超過12%
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款