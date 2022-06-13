【下半年展望】 花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股

花旗發表最新《港股策略報告》，認為中資股最壞時間似乎已過。該行指，根據歷史趨勢，相信恒指已反映美聯儲加息的擔憂。該行又指，當高效疫苗出現，內地進一步封鎖的風險應降低，故仍看好中資股前景，並相信大多數行業在今年下半年的收入及利潤增長將較上半年好，建議增持消費、工業、互聯網和汽車板塊。

花旗列出以下7隻中資股為下半年首選股份﹕

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內地方面，該行指出，縱使因封城而調低內地經濟增長預測，惟疫情趨平穩以及供應鏈有改善，相信最壞時間已過，並預期中央或於年中推出刺激經濟措施。該行表示，美國加息因素對港股的影響可能已被計入市場預期，預計在今次加息周期中，美聯儲在2022年至2023年的總加息幅度為350至375個基點，而基於歷史趨勢估計，恒指在加息周期初期便見底，即最早可能今年5月至7月期間見底。

該行下調恒指至今年底目標至24300點，此前目標為28000點，潛在升幅約12%，相當於預測平均市盈率12.5；國指年底目標為8250點，潛在升幅約10%，相當於預測平均市盈率10.2倍。

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記者：郭秀慧