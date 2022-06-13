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【金管局】余偉文：未來三年提升債務結算系統　下季推全新網站便利業界查找債市資訊

股市 16:12 2022/06/13

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【金管局】余偉文：未來三年提升債務結算系統　下季推全新網站便利業界查找債市資訊

《財政預算案》宣布把債務工具中央結算系統（CMU）發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台。金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指該局將會進一步把CMU市場化，未來三年分階段提升CMU系統，優化該金融基建，冀促進內地與國際金融市場的接軌，並進一步鞏固香港國際金融中心地位。

余指，CMU今年4月1日推出全新抵押貸款服務，以回購協議方式提供免費即日流動資金 ，希望藉此讓CMU成員（包括銀行及非銀行機構） 在發債過程中，能更有效管理流動資金，從而減少因時區不同而產生的資金成本及風險。同日起，該局豁免所有新發行債券的存入費用，希望吸引更多發債人利用CMU平台發行債券。

2025年推全新平台　支持24小時運作

余又稱，計劃今年第三季推出全新的CMU網站，讓業界可更方便快捷查找債市資訊，亦計劃在明年開發全新用戶介面及報表工具，並會推出新的開放應用程式介面（開放API）。到2025年則推出全新平台，讓用戶可更靈活管理帳戶及進行交收，該局並會提供更全面抵押品管理，支持24小時運作，有助用戶加強流動資金管理。

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