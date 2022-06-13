【一家四口】「新常態」的社交問題 學童出現社交遲緩現象

近日有機會跟以前教育界同行的朋友傾偈，在話語間都不禁流露，在疫情底下教書的艱難。很多人以為，提早放暑假，老師和學子們會很輕鬆。事實上，老師們因為之前經常性不能面授課程，而出現「追不上進度」的現象。所以，當政府宣布要提早放暑假，老師們定必不自覺地給學生大量功課去填補空隙，甚至和他們相約「補課」以「趕回進度」。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

教師們亦反映「網課」的難度。雖然科技進步，可以運用免費軟件遙距授課，但由於大家不在同一空間，老師們始終很難知道究竟學生有沒有留心上課，亦很難像以往一樣和學生有太多的互動。由此衍生出來的問題並不止於教學質素，更令學者和心理學家關心的是，這種學習模式對學童社交發展的影響，以及學童長時間在家學習和家長相處模式改變所帶來的影響。

為此，筆者特別找了精神科專科醫生—汪嘉佑（Dr. K.Y. Wong, Raymond）訪問，聽一聽他的專業意見。汪醫生來頭不小，除了是香港大學內外全科醫學士、香港精神科醫學院院士、香港醫學專科學院院士（精神科）外，更是香港大學李嘉誠醫學院及香港中文大學醫學院精神科學系榮譽臨床助理教授。

新常態衍生社交遲緩

汪醫生認為這兩年間，老師、學童及家長都因為學校上課的模式改變而受到很大壓力。雖然大家都說要擁抱所謂「新常態」（New Normal），但學童的「人與人之間的互動」（Human-to-Human Interaction）時間確實在大量減少，發現不少學童出現社交遲緩的現象。

社交遲緩對學童會有甚麼壞處呢？汪醫生直言：「社交遲緩會令學童難於表達自己的情緒，亦會難於明白別人的感覺。」當一個人不能用語言形式（Verbal）表達自己負面的感受，就會依賴非語言性（Non-verbal）的方式表達其負面情緒，例如亂發脾氣，嚴重的甚至會動手動腳。

社交恐懼易胡思亂想

此外，由於習慣了不用和人溝通，某部分人可能會漸漸對「社交恐懼」（Social Anxiety），他們可能盡量避免與人接觸，以為可以逃避人際交往。對於患上社交恐懼的人，他們通常因為深信某一些思維上的「謬誤」，例如覺得別人在取笑他們，而令他們對社交有壓力。汪醫生會耐心地聆聽引致他們害怕社交的原因，然後一步步引領他們走出虛恐懼。香港地少人多，和孩子困在窄小的生活空間，家長們都表示壓力爆煲，特別是有青少年子女的家長們更訴苦稱，相處時間愈多，摩擦反而愈大。

跟子女相處3大錦囊

汪嘉佑醫生特別想給《iMoney》讀者幾個和子女相處的錦囊。

第一，青少年正值青春期，由小孩階段漸漸變成大人，會很渴望別人對他們尊重，不再當他們是小孩，所以多聆聽，少給意見是和他們相處的上策。第二，給他們具安全感的和諧家庭生活，令他們知道家永遠是無條件的避風塘，這會令家庭有凝聚力。

第三，跟家中青少年子女做「朋友」，暫時放下父母的權威形象，反而令他們願意講心底話。這樣才可以達到真正有效的溝通。簡單幾個錦囊，只要適當運用，相信定必可以幫家長們化解一定的親子危機。

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第761期《一家四口 離家出走》

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【一家四口】日本人熱衷古董 但怎樣看古董投資?【下一頁】

【消費優惠】東薈城名店倉 CLUB CG 會員計劃升級 成為 CLUB CG 會員 即享「六大尊屬禮遇」及「限時升級禮遇」【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂