【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘 專家促沽綠債轉投定存

▲ 專家指1年港元定存已追貼綠債2.5厘保底息，不妨沽綠債轉投定存。

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港元定期存款在半年結前的搶客戰加劇，目前1年期的年息高達2.5厘，跟零售綠債 （04252） 的保證年回報看齊，可惜這官債於今天（6月13日）仍潛水，僅報99.9元，相信不少捧場客現時均苦惱，究竟應否忍痛斬纜，套現所得轉投定期存款，好處是毋須再縛3年。況且，市料美國加快加息步伐，本港的最優惠利率（P）或於今年第4季開始加息，但定存息早已偷步猛加，遂憧憬今年底的1年期定存有望超越2.5厘，跑贏綠債保底息，除笨有精。

專家建議，抽中多手（每手1萬元）的綠債客不妨採折衷辦法，避險族大可先沽1手，轉投同屬低風險的港元定存，博港銀為對應聯儲局進取加息，定存息有望跟加，尤其是美國剛公布5月份通脹急升8.6%，創40年新高，巴克萊及富瑞更料儲局於本周四（16日）或大幅加息0.75厘，而非如主席鮑威爾早前放風指只加半厘。

不過，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，雖然5月CPI的數據增強聯儲局需要大幅加息的信心，但也有一些通脹下降的樂觀跡象。 然而，隨着消費者變得更加悲觀，通脹轉向價格更具粘性的商品，聯儲局在不引發經濟衰退的情況下，降低通脹的道路似乎更具挑戰性。

廖嘉豪維持6月加息50個基點的基本假設，隨後在7月和9月再加息兩次，但風險明顯上升，政策利率會更快達到更高水平。

說回定存息，須注意個別特惠息的起存額不菲，舉1年期的第2大高息王為例，東亞 （00023） 有2.4厘，但進場須30萬元；招商永隆及富邦也享相同存息，入場費更要求50萬元。

港銀中亦有低門檻享高息，例如滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 等，入場費只是1萬元。可是，不少須是指定理財戶等額外條件。

至於比併1年港元定存，全城最高息是信銀國際的2.5厘，門檻僅1萬元，跟綠債的每手入場費一樣。

那邊廂，綜觀其他港元短中長息，目前7天短存年息以集友的5.8厘最高。1個月是滙豐（HSBC）的5厘年息居首，3個月是富邦的8.88厘年息膺高息王，皆在牌面上跑贏綠債的2.5厘包底息。然而，論及中長息卻輸蝕，因半年期以東亞的兩厘年息稱王，僅1年期以信銀國際的2.5厘追貼綠債，兩年期是招商永隆的2.45厘年息奪冠。

港元拆息全面上升，1個月拆息5連升，今天突破0.3厘，1年期報2.57厘，港滙曾見7.8499。

另方面，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，散戶應否在現水位沽綠債，須視乎對今年的通脹看法，若估計CPI的升幅有機會超過2.5%或以上，較適宜保持綠債在手，博派息超逾2.5厘墊底息。輝立證券企業融資經理陳英傑不約而同認為，綠債客較宜長期持有至到期日，毋須蝕讓急沽。

而據經濟通的資訊，綠債自5月19日在港交所 （00388） 掛牌，最高曾見100.05元，低位是99.5元。可惜，今天股債雙殺，綠債唯恐暫難浮上100元底價。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪