【ET講股通】梁耀康：驚加息（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早承接美股裂口643點，恒生指數半日跌612點，報21193點，午後一度急插逾800點，跌穿兩萬一，低見20993點。阿里巴巴 （09988） 跌近8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾半成；新東方在綫 （01797） 逆市再升近45%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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00：14 - 港股今日市況速覽

02：45 - 分析美國聯儲局三大加息可能性及後果預測

05：35 - 外圍太多不明朗因素 港股「彈唔起」

06：27 - 美滙指數抽上 納指有機會調整至2008年升軌

09：52 - 科技股下跌為正常 公用股、金融股亦跌反映市場「收返錢」

10：55 - 加息趨升對於內房股債務不利 內房股部署等一等

13：32 - 潛力股推介：網易 （09999）

18：20 - 低位有貨可食部分糊 如向下跌可考慮收集

19：05 - 潛力股推介：中移動 （00941）

22：24 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 想買咩位入？ 1個月內大升仲有冇水位？

26：05 - 觀眾問股：中海石油化學 （03983） 點睇？是交易量很大的股份嗎？

27：01 - 觀眾問股：中移動 （00941） 、中銀香港 （02388） 咩價位可以買入？

30：22 - 觀眾問股：渣打 （02888） 、滙豐 （00005） 買邊隻股票較好？甚麼價錢可入？中線上望位？

36：30 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3275234

*通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》*

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恒指全日大跌738點，收報21067點，主板總成交1,594億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上周美國通脹續創40年高，嚇壞市場，憂慮聯儲局本周加息幅度超預期，觸發美股上周五晚急瀉。是日亞洲時段，美股期貨續受壓，拖累港股捱沽。

展望儲局加息，或出現以下幾個情境：一、維持加0.5厘，並預告往後加息幅度相若，如此市場料較受落；二、維持加0.5厘，但指不排除及後加0.75厘，如此則市場沽壓料較大；三、意外加0.75厘，則恐觸發恐慌性拋售。港股本輪升浪，中概股與本港科技股之間形成正向螺旋，惟目前則轉向，形成反向螺旋。

美10年債息逼近3.3厘，反映加息預期持續升溫。美滙指數再次抽升，逼近105關，不利新興市場。

科技股首選網易 收息揀中移動

港股調整全面，科技股阿里巴巴 （09988） 跌8%，美團 （03690） 跌6.5%。理論上受惠加息的金融股亦未能倖免，滙豐 （00005） 跌2.5%。憂慮息口向上，債務壓力增加，銷售數據改善的內房板塊同樣受壓，碧桂園 （02007） 跌8%。

若有意入市，只宜候低吸納，例如是業績對辦的科技股，如網易 （09999） ，手遊業務增長平穩，教育市場經營狀況改善。該股是日跌5.7%至162.6元，可待回落至150元以下收集，或分三注出手，160元入一注，150元入一注，待回升再入一注。

不想吼科技股的話，可留意中移動 （00941） ，股價是日跌1.1%至49.45元，適合收息的投資者，可以在46至50元水平收集。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪、中海化學、中銀香港、滙豐、渣打。立即觀看】

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